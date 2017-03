Schwerer Weg zur Versöhnung

Foto: Mukhtar Kholdorbekov/Reuters

Elia Samman sehnt sich nach einem Ende des Krieges. »Natürlich sind wir froh, wenn über Syrien geredet und nicht mehr gekämpft wird«, sagt der Berater des Ministers für nationale Versöhnung in Damaskus im Gespräch mit der Autorin. Es sei aber ein großer Fehler, wenn die innersyrische politische Opposition von diesen Gesprächen ausgeschlossen bleibe.

Das sei sowohl bei den bisherigen Gesprächen im kasachischen Astana als auch bei den Runden in Genf unter Vermittlung der UN der Fall gewesen, fährt er fort. Wenn dies nicht korrigiert werde, könnten die Forderungen der inländischen Opposition bei zukünftigen Entscheidungen unberücksichtigt bleiben.

In Astana seien lediglich bewaffnete Gruppen beteiligt, die selber keine Entscheidungen treffen könnten. »Ob sie kämpfen oder ihre Waffen niederlegen, entscheiden nicht sie, sondern ihre Befehlshaber«, so Samman. Diese säßen in Golfstaaten wie Saudi-Arabien, in der Türkei oder anderswo. In Genf seien wiederum Oppositionsgruppen vertreten, die im Land selbst kaum bekannt seien, geschweige denn Einfluss hätten. Samman verweist etwa auf den Führer der »Islamischen Armee in der Ghuta«, Mohammed Allusch. »Er und auch die anderen, die dort als Delegierte auftreten, denken, sie werden eines Tages einen Posten in der syrischen Regierung bekommen. Aber niemand von ihnen hat politische Erfahrung – geschweige denn Erfahrung darin, wie eine Regierung funktioniert.«

Elia Samman ist Mitglied der Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei (SSNP), einer der ältesten Parteien des Landes. Lange Jahre war die Partei verboten, Samman und seine Freunde waren im Gefängnis, erlebten Folter. Erst mit den Ereignissen 2011 und mit dem neuen Parteiengesetz von 2012 wurde die SSNP offiziell wieder zugelassen. Heute stellt sie rund ein halbes Dutzend Abgeordnete im Parlament. Als die Basis gefragt wurde, ob sie sich an einer Regierung beteiligen wolle, waren weite Teile dagegen. Schließlich stimmte sie unter einer Bedingung zu: jenseits der bisherigen Ressorts ein neues Ministerium für Dialog und Versöhnung aufzubauen, um sich für Verschwundene, Entführte und Gefangene einsetzen zu können. 2012 entstand daraufhin das Ministerium für nationale Versöhnung, das vom SSNP-Vorsitzenden Ali Haidar geleitet wird. Nach anfänglichen Blockaden aus der Armee und den Sicherheitskräften konnte das Ministe­rium – nach einer einer Anordnung von Präsident Baschar Al-Assad an Armee und Geheimdienste – damit beginnen, die innersyrische Versöhnung zu unterstützen. Ein staatliches Amnestieprogramm wurde mehrfach verlängert. Damit begann ein langsamer Prozess der Annäherung.

Als Ali Haidar kürzlich vor dem Parlament seinen Bericht abgab und sich den Fragen der Abgeordneten stellte, war ein gewisser Respekt zu spüren. Mehr als 1.300 lokale Waffenstillstände und Versöhnungsvereinbarungen sind seit Februar 2016 bereits zustande gekommen.

Die gesellschaftlich engagierten Gruppen in Syrien müssten Teil des Genfer Prozesses werden, fordert unterdessen der Anwalt Anas Dschuda von der »Bewegung zum Aufbau der Nation« (Nation Building Movement). Neben der Regierung und den bisher offiziell als Opposition anerkannten Gruppen müsse auch die vielfältige und sehr aktive Zivilgesellschaft mit einer eigenen Delegation an den Genfer Verhandlungen beteiligt werden. Im Anschluss an die vierte Gesprächsrunde im März 2017 war Dschuda Mitglied eines zwölfköpfigen Teams von »Experten« aus Syrien und aus dem Ausland, das vom UN-Gesandten für Syrien, Staffan de Mistura, als »Nichtgruppe« nach Genf eingeladen worden war. Die UN seien an ihren Visionen, Ratschlägen und Ideen interessiert gewesen, so Dschuda. Eine Teilnahme an den offiziellen Gesprächen als Delegation habe jedoch nicht auf der Tagesordnung gestanden.