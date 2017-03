Saboteure des Tages: Kiews »Spezialkräfte«

Foto: David Mdzinarishvili/Reuters

Es ist kein großes Geheimnis mehr, dass NATO-Militärs dabei sind, die ukrainische Armee in »verdeckter Kriegführung« – wenn es die Falschen machen: Terrorismus – zu schulen. Seitdem der einstige NATO-Vizeoberbefehlshaber, Sir Richard Shirreff, seinen Ruhestand dazu genutzt hat, einen Dokuthriller mit dem Titel »2017.War with Russia« auf den Buchmarkt zu werfen. Dieser beginnt damit, dass russische Geheimdienstler und »prorussische Aktivisten« eine Gruppe amerikanischer Instrukteure an einem sonnigen Frühlingsfreitag­nachmittag in Charkiw erst mit ein paar Bieren anheitern und dann mit der Aussicht auf hübsche Djewuschki lüstern machen, nur um sie anschließend nach Russland zu entführen und im Fernsehen vorzuführen. Seitdem kann man die Anwesenheit der US-Instrukteure als im Grundsatz auch von der Gegenseite eingeräumt betrachten.

Neulich gerieten ein paar dieser von Amerikanern ausgebildeten Ukrainer in der »Volksrepublik Lugansk« in Gefangenschaft. Ihr Verhör wurde mitgeschnitten und ins Netz gestellt. Natürlich kann man Zweifel haben, ob das der Haager Landkriegsordnung von 1907 entspricht. Aber die Sprengung von Elektrizitätswerken, derer sich diese Leute rühmten, entspricht ihr auch nicht. Einer der Ukrainer erklärte, die Ausbildung habe auf einem Militärgelände westlich von Kiew stattgefunden. Die Amerikaner hätten zur Fortbewegung der Freiheitskämpfer zwei Dutzend Quads mitgebracht. Dann aber sei die Ausbildung ins Stocken geraten, weil die ukrainischen Soldaten nach guter Gewohnheit das kanisterweise herumstehende Benzin verschoben hätten. Also hätten die Amerikaner die Kanister angekettet, aber die Ukrainer hätten das Benzin einfach per Trichter in andere Behälter umgefüllt und weiter verschoben. Irgendwann gab dann ein US-Sergeant das Benzin nur noch gegen Quittung heraus.

Schon Carl von Clausewitz riet: Unterschätze im Kriege nie die »Friktionen«. Aber wundert sich jemand, dass die USA dieses Verbündeten langsam müde werden?