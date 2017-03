Weiter Personalnot an der Charité

Um die Entlastung des Personals wird an der Charité schon lange gekämpft. Hier demonstrieren Beschäftigte im März 2014 in Berlin Foto: Soeren Stache/dpa-Bildfunk

Die Personalsituation in Deutschlands größter Universitätsklinik, der Berliner Charité, bleibt prekär. Das haben mehrere Beschäftigte des Krankenhauses am Mittwoch übereinstimmend berichtet. Zur Pressekonferenz hatte die Gewerkschaft ver.di geladen. Fast ein Jahr nach Abschluss eines Tarifvertrags, der die Belegschaft entlasten sollte, könne dessen Umsetzung im Alltag nur als »durchwachsen« beschrieben werden. Häufig würden festgelegte Personaluntergrenzen unterlaufen.

»Läuft es schlecht, dann sind wir Pflegekräfte alleine für 15 oder 16 Patienten verantwortlich«, sagte Astrid Rischawy-Mariano, Pflegefachkraft der Charité. Das sei häufig der Fall, wenn Kolleginnen anderer Stationen erkrankt seien. »Dann sagt man uns, dass wir kurzfristig auf der anderen Station aushelfen sollen.« In der Folge fehle dann aber im eigenen Bereich Personal. Nachts seien oft einzelne Beschäftigte für eine ganze Station verantwortlich – auf der sich teilweise mehr als 30 Patienten befinden.

Solchen Zuständen hätte der Tarifvertrag Gesundheitsschutz und Demographie verhindern sollen, den Beschäftigte und Klinikführung im Mai vergangenen Jahres unterzeichneten. In ihm sind für viele – jedoch nicht alle – Klinikbereiche eindeutige Personalvorgaben festgehalten: So muss etwa auf Intensivstationen auf einen Patienten eine Pflegekraft im Tagdienst eingesetzt werden.

Der Tarifvertrag habe zu einem Umdenken geführt, so Kalle Kunkel, Gewerkschaftssekretär bei ver.di. »Die Zeit der Personaleinsparungen ist vorbei.« Es seien neue Pflegefachkräfte eingestellt worden, die Stammbelegschaft sei größer geworden. Doch gleichzeitig habe die Charité den Einsatz von Leiharbeitern deutlich zurückgefahren. Auf vielen Stationen fehle es deshalb dennoch an Pflegerinnen.

Im vergangenen Jahr habe sich auch gezeigt, dass die Umsetzung des Tarifvertrags unterlaufen wird. Im Juni laufe die Regelung aus und müsse neuverhandelt werden, dann wolle ver. di schärfere Regeln durchsetzen. Doch es deute sich an, dass die Charité an solchen Gesprächen nicht interessiert ist. »Die Charité will dem Kommunalen Arbeitgeberverband beitreten, doch der verbietet seinen Mitgliedern, über Tarifverträge wie diesen zu verhandeln«, so Kunkel.