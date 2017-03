Bußgeld gegen Trolle?

Unternehmen wie Facebook will Justizminister Maas zur schnellen Löschung von Hasskommentaren verpflichten. Die Wirtschaftsministerin findet, das geht zu weit Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Nach dem Willen von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sollen gegen die Betreiber sogenannter sozialer Netzwerke, die sich nicht ausreichend um die Löschung von »Hasskommentaren« kümmern, drastische Bußgelder verhängt werden. Wer strafbare Inhalte gar nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig lösche, begehe eine Ordnungswidrigkeit, heißt es in einem von Maas am Dienstag vorgestellten Gesetzentwurf. Diese könne mit einer Geldbuße von bis zu fünf Millionen Euro gegen den für das Beschwerdeverfahren Verantwortlichen geahndet werden. Das Unternehmen selbst soll demnach bis zu 50 Millionen Euro zahlen müssen.

Selbstverpflichtungen der Unternehmen hätten zwar zu ersten Verbesserungen bei der Löschung strafbarer Inhalte geführt, erklärte Maas. Diese reichten aber noch nicht aus. Nach wie vor nähmen die Betreiber seiner Ansicht nach »die Beschwerden ihrer eigenen Nutzer nicht ernst genug«, kritisierte der Minister. Von den strafbaren Inhalten, die User meldeten, lösche beispielsweise der Kurznachrichtendienst Twitter gerade einmal ein Prozent und Facebook 39 Prozent.

Maas will die Betreiber der Netzwerke verpflichten, den Nutzern ein leicht zugängliches Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden anzubieten, heißt es in dem Entwurf weiter. Außerdem sollen sie Hinweise unverzüglich auf ihre strafrechtliche Relevanz prüfen und offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen müssen. Geplant ist zudem eine vierteljährliche Berichtspflicht über den Umgang mit Beschwerden. Auch bei Verstößen dagegen oder bei mangelhafter Umsetzung des Beschwerdemanagements sind Bußgelder vorgesehen. Der Referentenentwurf soll noch am Dienstag in die Ressortabstimmung gehen.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte sich allerdings dagegen ausgesprochen, Plattformbetreiber wie Facebook per Gesetz zu verpflichten, nach Beschwerden innerhalb von 24 Stunden Hetze oder Lügen zu löschen. (dpa/AFP/jW)