Zeiten ändern sich, Ziel bleibt

Seit 70 Jahren schreibt sich die VVN die Zusammenarbeit aller ­antifaschistischen Kräfte auf die Fahne: Protestzug in Berlin (April 2009) Foto: Marcel Mettelsiefen dpa/lbn

Unmittelbar nach der Befreiung vom Faschismus und dem Ende des Krieges gründeten ehemalige politische Häftlinge, Nazigegner verschiedener Richtungen und Überlebende der Verfolgung Gefangenenkomitees wie in Hamburg, die Bremer »Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus« und weitere Vereinigungen. Zum Teil gegen die Blockadepolitik der alliierten Besatzungsmächte begann man mit der Zusammenarbeit und formulierte im August 1946 während eines Treffens in Hanau folgende Ziele:

– Aufklärung über die faschistischen Verbrechen,

– Erinnerung und Würdigung des antifaschistischen Widerstandskampfes,

– Kampf gegen alle ideologischen Reste des Nazismus, des Militarismus und der Rassenlehre, gegen ein Wiederaufleben des Nazismus und für den Völkerfrieden,

– Zusammenarbeit aller antifaschistischen, demokratischen Kräfte.

Die Organisation wurde mit Rücksicht auf die Westalliierten »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes« genannt. Das war die Basis, als man am 15. bis 17. März 1947 zur ersten interzonalen Konferenz in Frankfurt am Main zusammentraf.

Die Liste der Gründer liest sich wie ein »Who is who« der demokratischen Bewegung der Nachkriegszeit. Zu ihnen gehörten in Berlin der ehemalige Buchenwald-Häftling Walter Bartel, der evangelische Pfarrer Heinrich Grüber und Heinz Galinski für die jüdische Gemeinde. In Hessen waren es Lore Wolf, Emil Carlebach und Dr. Hans Mayer. Zu den Gründern gehörte auch Eugen Kogon, der Autor des Buches »Der SS-Staat«. Er verließ jedoch im Februar 1950 die Organisation und schloss sich dem – mit Geldern des Bundesinnenministeriums gegründeten – »Bund der Verfolgten des Naziregimes« (BVN) an, einer Organisation, die wenige Jahre später in der Bedeutungslosigkeit verschwand. Zuvor hatte bereits die SPD einen »Unvereinbarkeitsbeschluss« gegen die VVN gefasst. Dieser Beschluss wurde formell erst vor wenigen Jahren aufgehoben.

Und so erfuhr die VVN in der Zeit des Kalten Krieges massive Einschränkungen. In der BRD wurde sie als gesamtdeutsche Organisation wegen ihrer Kontakte zur DDR verfolgt. In der DDR erklärte sie im Frühjahr 1953 auf politischen Druck der SED ihre Selbstauflösung.

Ein wichtiger Schritt für die Zukunft der VVN war der Oberhausener Kongress 1971 mit der Erweiterung zum »Bund der Antifaschisten« und damit die Öffnung der Organisation für Nachgeborene. Diese Öffnung brachte nicht nur jüngere Mitglieder, die aus politischer Überzeugung sich dem Antifaschismus verbunden fühlten, sondern auch politische Handlungsfähigkeit. 1975 konnte zum 8. Mai die erste Großkundgebung in der BRD mit 40.000 Teilnehmenden anlässlich des Tages der Befreiung organisiert werden. In den folgenden Jahren war die VVN immer wieder Kern antifaschistischer Bündnisse und Großdemonstrationen gegen das Deutschlandtreffen der NPD, gegen »Traditionstreffen« der SS-HIAG, zur Erinnerung an den Jahrestag des 30. Januar 1933 und der Reichspogromnacht 1938. Die neuen Mitglieder brachten nicht nur neue Kraft, sondern auch neue Fragen und Aktionsformen in die Organisation.

Auf dem Düsseldorfer Bundeskongress von 1990 gelang es der VVN-BdA, in einer existentiellen Krise die Organisation auf neue – ehrenamtliche – Beine zu stellen und ihre politische Selbständigkeit gegenüber allen parteiorientierten Kräften zu verteidigen. Statt dessen baute die VVN ihre Kontakte auch in Richtung autonomer antifaschistischer Strukturen und Kräfte aus.

Die VVN-BdA verstand sich in den folgenden Jahren auch als Bindeglied zwischen Kräften der sich autonom links verstehenden Bewegung und etablierten Strukturen in Politik und Arbeiterbewegung. Einen großen Anteil daran hatten Zeitzeugen wie Kurt Bachmann, Emil Carlebach oder Peter Gingold, die, ausgehend von ihrem persönlichen Erleben, die Notwendigkeit heutiger antifaschistischer Politik begründeten. Dieser Spagat war nicht immer einfach, hat aber zum politischen Gewicht der VVN beigetragen. Ein sichtbares Zeichen für die breite Mobilisierungsfähigkeit der antifaschistischen Idee war die No-NPD-Kampagne (»nonpd«), bei der 175.000 Unterschriften für einen Verbotsantrag gegen diese neofaschistische Partei gesammelt werden konnten.

Eine Herausforderung war die Integration der antifaschistischen Kräfte in den neuen Bundesländern. Während die meisten Westorganisationen die Ostverbände einfach schluckten, war die Zusammenführung der antifaschistischen Verbände ein mühsamer, aber insgesamt erfolgreicher Prozess, bei dem es gelang, die Wertschätzung der antifaschistischen Traditionen der DDR mit den aktuellen Kämpfen um die Bewahrung der Erinnerung, gegen Neofaschismus und rassistische Pogrome zu verbinden.

Heute hat sich die VVN-BdA gewandelt. Man findet nur noch wenige Zeitzeugen in ihren Reihen. Aber die Ziele, für die die VVN vor 70 Jahren angetreten ist, sind – in modifizierter Form – so aktuell wie damals.

Immer noch geht es gegen das Wiederaufleben des Nazismus, gegen Rassismus und Rechtspopulismus, um die Bewahrung der Erinnerung an den antifaschistischen Kampf, um Demokratie und Frieden. Dabei bleibt das Vermächtnis des Schwurs der Überlebenden von Buchenwald: »Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln, Schaffung einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit«, weiterhin das gemeinsame Fundament aller Mitglieder der VVN-BdA.

Der Autor ist Historiker und Bundessprecher der VVN-BdA