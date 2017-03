Plüschtier am Berg

»Das Rennen so interpretiert, wie man es interpretieren muss« – Alberto Contador am Sonntag im Ziel Foto: AP Photo/Claude Paris

Was für ein Rennen! Bei der 75. Auflage der Radfernfahrt Paris–Nizza versuchte Alberto Contador mit einer wütenden Attacke auf der Schluss­etappe am Sonntag das Gesamtklasse­ment noch einmal umzukrempeln. Zehn Kilometer vor dem Ziel sah der Spanier wie der sichere Gesamtsieger aus, zumal er sich unterwegs noch zwei Bonussekunden bei der letzten Bergwertung geholt hatte. Nachdem er den Zielstrich passiert hatte, erstarrte sein Gesicht jedoch. Sein Vorsprung auf den Mann im Gelben Trikot, Sergio Henao aus Kolum­bien, hatte auf dem letzten Gipfel noch eine Minute betragen, war bergab dann aber zusammengeschmolzen. Henao rollte mit dem Hauptfeld ins Ziel und hatte in der Gesamtwertung schließlich zwei Sekunden Vorsprung, auch weil Contador im Zielsprint seinem Mitausreißer David de la Cruz unterlegen war. Statt zwölf Bonussekunden für den Etappensieg erhielt Contador nur deren acht, und Henao lachte.

Es war ein Thrillerfinale auf dem 115-Kilometer-Kurs rund um Nizza. Radsportskeptiker können konstatieren, dass ein schon mal wegen unregelmäßiger Blutwerte vom eigenen Team suspendierter Fahrer das Gelbe Trikot knapp gegen einen namhaften Kontrahenten verteidigte, der eine Zeitlang wegen Dopings gesperrt war. Dass Henaos britisches Team Sky seit Wochen ein Geheimnis aus mysteriösen Medikamentenlieferungen macht, ist auch nicht gerade vertrauensbildend. Immerhin sagte Henao auf der Siegerpressekonferenz, er hätte keine Probleme mit einer Veröffentlichung der fraglichen Dokumente.

Die Hitze des Rennens ließ die berechtigten Zweifel vorübergehend in den Hintergrund treten. Contador interpretierte Radsport wieder einmal so, wie er sein sollte: offensiv, mit Überraschungsmomenten und enormer Willensstärke. Dass das Glück am Ende wieder nicht auf seiner Seite war, verleiht dem einst so sieggewohnten Spanier eine ganz neue Aura. Verloren stand er im Ziel, reichte seinem Manager gedankenverloren den Blumenstrauß für den Zweitplazierten. An ihm vorbei wurde der Plüschlöwe für den Sieger getragen. Ein Kuscheltier aus der Fertigungslinie wird traditionell auch dem Träger des Gelben Trikots bei der Tour de France verliehen. Deren Organisator ASO richtet ebenfalls Paris–Nizza aus. Tourlöwen hat Contador schon einige gewonnen. Diesen hier bekam er nicht.

Es dauerte lange, bis der 34jährige sich zu einem knappen Statement durchringen konnte. Über das Gitter hinweg, das den Dopingkontrollcaravan absperrte, sagte er traurig: »Wir haben alles versucht. Wir haben das Rennen so interpretiert, wie man es interpretieren muss. Am Ende hat es nicht gereicht, schade.« Beim Gedanken an seine neuen Kollegen im US-Team Trek-Segafredo blitzte dann aber doch noch ein Funken Leidenschaft in seinen Augen. »Das neue Team hat super funktioniert, was für die nächsten Ziele hoffen lässt.« Vor allem will Contador bei der Tour de France noch einmal zuschlagen. Würde man Rennen allein mit dem Willen gewinnen können, stünde er wohl schon als Sieger fest.