Österreich diskutiert Zwölfstundentag

Will länger arbeiten lassen: Georg Kapsch, Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters

Mitte vergangenen Jahres nahm in Österreich eine Debatte an Fahrt auf, die bis heute andauert: jene um die Einführung des Zwölf-Stunden-Arbeitstags. Am Montag vor einer Woche brachte sich dann das »Zentrum für Public Health« an der Medizinischen Universität Wien in die Diskussion ein. Eine von den Forschern angefertigte Studie habe gezeigt, dass Zwölfstundendienste ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.

Demnach müsste man sich nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit je zwölf Stunden Arbeitszeit drei Tage freinehmen, um sich wieder vollständig zu erholen. Ab zehn Stunden Arbeit gebe es praktisch bei jedem Menschen einen deutlichen Leitungsknick – inklusive erhöhter Unfallgefahr im Beruf oder im Straßenverkehr. Deshalb sollte die Tagesarbeitszeit in der Regel acht Stunden nicht überschreiten, so eine Schlussfolgerung aus der Studie.

Derzeit verhandeln die österreichischen »Sozialpartner«, ein Gremium, bestehend aus Unternehmer- und Beschäftigtenverbänden, über das Thema Arbeitszeit. Die Gewerkschaften pochen darauf, dass die Schutzfunktion des Arbeitszeitgesetzes gewahrt bleibt. Geht es nach dem Präsidenten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Erich Foglar, dürfen flexiblere Arbeitszeiten zumindest nicht zu Einkommensverlusten führen. Das würde geschehen, wenn Überstunden zu Normalarbeitszeit erklärt würden. »Insgesamt geht es ja darum, Belastungen zu reduzieren, in Zeiten, wo die Arbeitsverdichtung immer größer wird, das heißt man muss natürlich auch über Arbeitszeitverkürzung sprechen«, fordert Bernhard Achitz, leitender Sekretär des ÖGB. Ob die Unternehmensseite aber über diesen Richtungswechsel überhaupt reden möchte, scheint fraglich.

Im Juni vergangenen Jahres hatte sich der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) in Österreich, Georg Kapsch, zu Wort gemeldet. Er sprach über die Heraufsetzung der Höchstarbeitszeit bis auf zwölf Stunden am Tag. »Das tut niemandem weh«, so Kapsch. Kurz darauf stellte sich auch die konservative Familienministerin Sophie Karmasin hinter die Forderung. Auch Familien könnten – wenn nur die Arbeitszeit »flexibler« gestaltet würde – besser auf »familiäre Herausforderungen« reagieren.

»Viele Mütter arbeiten bereits jetzt wegen der Kinderbetreuung in Teilzeit. Eine Ausdehnung der täglichen Höchstarbeitszeit würde deren Situation verschärfen«, entgegnete Isabella Guzi, Bundesfrauensekretärin des Österreichischen Gewerkschaftsbund damals.

In einem aktuellen Beitrag für das österreichische Onlineportal Unsere Zeit äußerte sich auch Anne Rieger vom Gewerkschaftlichen Linksblock der Steiermark, einer in Gewerkschaften und Arbeiterkammer tätigen Fraktion, zum Thema. »Frauen zurück an den Herd. Dann sind auch zusätzliche Kinderbetreuungseinrichtungen nicht mehr nötig«, so Rieger. »Kommt die Anforderung, zwölf Stunden zu arbeiten, ›weil die Arbeit da ist‹, wie IV-Generalsekretär Christoph Neumayer sagt, werden Eltern solche Arbeitsplätze nicht annehmen können. Da sie aber arbeiten gehen müssen, wird einer sich diesem totalen Ausbeutungsstress stellen müssen, während der andere solche Arbeit nur noch in Teilzeit bewältigen oder gar nicht mehr arbeiten gehen kann, ohne dass die Kinder vernachlässigt werden.«