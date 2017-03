Nachschlag: Zu Tränen gerührt

Foto: ZDF/Eike Schmitz

Was tun, wenn im Fernsehen mal wieder gähnende Ödnis zu herrschen scheint? Wissenschafts- und Geschichtssendungen sind oft der letzte Anker. Diesmal war sie ein Highlight des Abends, die Folge von »Terra X« über Maximilian zu Wied, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Amazonien und dann gemeinsam mit dem Maler Karl Bodmer auch Nordamerika bereiste. Was beide von letzterer Reise mitbrachten, die im Film in historischen Kostümen nachgestellt wird, ist eine einzigartige Momentaufnahme indigener Zivilisa­tion unmittelbar vor deren Auslöschung durch das Vordringen der »Bleichgesichter«. Höhepunkt der Dokumentation ist die Begegnung der beiden Deutschen mit Häuptling Mató-Tópe von den Mandan – möglicherweise das Vorbild für Karl Mays Winnetou. Wenige Jahre später musste Wied erfahren, dass ein Großteil der Mandan einschließlich Mató-Tópes an eingeschleppten Pocken gestorben war. An dieser Stelle dürfte auch der abgebrühteste Fernsehzuschauer zu Tränen gerührt gewesen sein. (jt)