Raus aus dem Gärtchen

Wie wäre es zur Abwechslung mal mit der dialektischen Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land? Foto: EPA/PAUL MILLER

Der Frühling kommt, die Landlust lädt zum Spinatsalat mit Speckhäppchen und begrüßt die Marienkäfer, die nun »aus ihren Winterverstecken« krabbeln. Die 2005 gegründete Zeitschrift hat eine Auflage von fast einer Million. Im Bereich der Wohn-, Garten- und Kochmagazine ist sie Marktführer. In einer Zeit, in der es kaum neue erfolgreiche Gründungen von Printmedien gibt, ist dies mehr als erstaunlich.

Warum ist dieses Magazin so gefragt? Im Januar und Februar lautete das Titelthema natürlich »Winterbilder«. Propagiert wurden Elfenkrokusse und Korkenzieherhaseln sowie flauschige Kränzchen aus blühenden Silberakazien und samtigen Magnolienknospen. Empfohlen wurde ein »verwunschenes Gärtchen«, in dem uns der Blick auf ein »spannendes Miteinander« ermöglicht würde – dabei hat diese Expedition mit Spannung mal rein gar nichts zu tun, es sei denn, dass unter dem Rasen eine Leiche vergraben läge, die durch das Getrampel der Gäste langsam freigelegt würde, was die Gastgeber auf die Dauer doch etwas nervös werden ließe.

In der Landlust gibt es Geschenkideen für Leute, die zuviel Geld haben, aufgeschrieben von Doppelnamen-Redakteurinnen, die sich für Ser­vietten mit eingesticktem Monogramm interessieren oder echten deutschen Honig. Im Landlust-Shop kann man den Landlust-Stiefelknecht erwerben, »handgefertigt« aus »robuster heimischer Eiche« – mit anderen Worten: ein Stück Holz für 48 Euro. Oder den Landlust-Nussknacker (drei Stücke Holz) für nur 39 Euro. Und dazu löffelt man dann einen Kohlpudding nach martialischem Rezept.

Die Landlust ist ein Gemischtwarenhandel für Menschen, die gerne gärtnern, köcheln, handwerkeln oder sich das einbilden. Aus Liebe zum Land fahren sie mit dem SUV einmal im Monat ein 5.000 Euro teures Markenbike achtzig Kilometer durch die Gegend, um dann damit einen zehn Kilometer langen Fahrradausflug zu unternehmen. Mittags stärkt man sich dann vegetarisch, noch lieber aber vegan (weil’s konsequenter ist), solange sichergestellt ist, dass es abends ein biologisch-dynamisch erlegtes Hochlandrindsteak zu essen gibt, dessen »feinfaseriges« und »feinmarmoriertes« Fleisch »bei Feinschmeckern beliebt« ist. Wie fein!

Doch halt, die 80 Kilometer Überlandfahrt mit dem SUV sind ein Klischee. Denn 85 Prozent der Landlust-Leser leben tatsächlich in Kleinstädten und Dörfern, 70 Prozent besitzen ein sogenanntes Eigenheim, 83 Prozent einen Garten. Und gebildet sollen sie auch sein, diese Leser, weshalb es auch ein bisschen Populärwissenschaft zu konsumieren gibt. Informationen über Eulen in der Natur und in der Kunst sowie über die Pflege und Aufzucht schottischer Hochlandrinder. Auffällig ist, dass der Schreibstil der Landlust zu hundert Prozent humorfrei ist – Ironie, gar Selbstironie, kommen nicht vor. Wer die Landlust liest, scheint sich ganz und gar einkuscheln zu wollen in langweilige Texte, die sogar der unfreiwilligen Komik entbehren. Hier wird ein weitschweifiges Geschwafel zum Wegdösen offeriert.

Das Selbstverständnis der Leser lernt man am besten durch ihre Kleinanzeigen kennen. Da sucht ein »Liebhaber alter Werte und Tugenden« eine Partnerin, mit der er »das natürliche Landleben … teilen möchte«. Gleich in der nächsten Anzeige lauert schon die Richtige für den »Liebhaber alter Werte«: Eine Frau möchte »erobert werden«, und zwar von einem Mann mit »Herz, Etikette, Treue, Familiensinn«. Und wer könnte diesem Programm schon widerstehen: »Gartenernte statt Shopping, gemütliches Fachsimpeln statt literarischer Lesung, sächsisches Abendrot statt vollen Strandes.« So preist sich ein 35jähriger Hobbybauer an, der eine Frau sucht mit »Lust auf Dorf, Kleinbäuerlichkeit und Familie«. Überrascht es da noch, dass jemand unter »An- und Verkauf« »dt. Uniformen und Orden« sucht? Oder wächst da zusammen, was zusammengehört? Hauptsache, man zieht sich zurück, eigentlich ist es egal wohin, man muss nur denken, es sei idyllisch.

Man möchte den Macherinnen des Blattes (es sind tatsächlich hauptsächlich Frauen) ein wenig altklug zurufen: »Stadtluft macht frei.« Diese Parole entstand bekanntlich im Mittelalter, als entlaufene Leibeigene hinter dicken Mauern Zuflucht fanden. Oder gehen wir noch weiter zurück in die Geschichte: Die antiken Stadtstaaten im Zweistromland und später im Mittelmeerraum bedeuteten einen enormen Entwicklungssprung für die Menschheit. Hier wurden die Schrift erfunden und das Bierbrauen, hier ließ die Menschheit das Dasein als Jäger und Sammler endgültig hinter sich. Der Welthandel, die Industrialisierung, die Globalisierung – alles Phänomene, die von der Stadt ausgingen, von Hafen- und Hansestädten, von Ballungsgebieten, von Metropolen. Stadt bedeutete stets Kultur, Zivilisation und Emanzipation, Land hingegen Agrarkultur, Inzest und Reaktion.

Zugegeben, es gibt auch die Schattenseiten des weltweiten Verstädterungsprozesses. Städte bedeuteten auch Krieg und Elend im großen Stil. Aber wie wäre es zur Abwechslung mal mit der dialektischen Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land, die schon Marx vorschlug? Erst dann, wenn die Stadt ländlich und das Land städtisch ist, wird es Magazine wie die Landlust nicht mehr geben. Dann kann man sich wieder mit wirklich wichtigen Dingen beschäftigen und »Pudding wie früher« den alten Brei von gestern sein lassen.