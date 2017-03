Für den Arbeitsplatz!

Mehr als 700 Bombardier-Beschäftigte haben am Montag in Hennigsdorf protestiert. Sie wollen die Vernichtung ihrer Stellen nicht hinnehmen. »Wir verlangen endlich Klarheit«, sagte Stefanie Jahn, erste Bevollmächtigte der IG Metall Oranienburg, nach Angaben des Berliner Kuriers. Die Hennigsdorfer Belegschaft des Zugherstellers befürchtet den Verlust sämtlicher 800 Stellen durch die Verlagerung der Serienfertigung in das Werk im sächsischen Bautzen. Die Gewerkschaft kündigte eine Protestaktion am 30. März in Berlin an, wenn dort der Aufsichtsrat von Bombardier tagt. (dpa/jW)