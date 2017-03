Düsseldorf: Affäre Wendt im Landtag

Beamtensold trotz Freistellung für die Tätigkeit als Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft: Rainer Wendt, hier beim Landeskongress seiner Organisation in Berlin am 14. September 2016 Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Düsseldorf. In der Affäre um den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, hat die NRW-Landesregierung von SPD und Grünen Vorwürfe gegen das Vorgängerkabinett von CDU und FDP unter Jürgen Rüttgers (CDU, 2005–2010) erhoben. Innenstaatssekretär Bernhard Nebe (SPD) sagte am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags, während Wendts Zeit im Duisburger Polizeipräsidium habe es Konflikte über das Ausmaß seines gewerkschaftlichen Engagements gegeben. Mit seinem Wechsel 2006 nach Mönchengladbach habe er dann offenbar keinen Polizeidienst mehr leisten müssen, so Nebe. Kurz vor Ende der Ära Rüttgers sei Wendt Anfang 2010 ins Duisburger Landespolizeiamt versetzt und einen Monat später sogar befördert worden.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) sagte, auf eine vollständige Freistellung Wendts finde sich in dessen Personalakte kein Hinweis. Der Gewerkschaftschef selbst hatte gesagt, Jäger sei über seine Freistellung informiert gewesen. Jäger wies dies am Donnerstag zurück. (dpa/jW)