Die Wahrheit über den 24. Spieltag

Ein paar Fragen an Trainer Tuchel stellen sich nach der Niederlage der Dortmunder in Berlin dann doch. Wenn er Dembélé und Pulisic eine Pause gönnen will, warum tut er das nicht am Dienstag im Pokalspiel gegen Lotte? Warum setzt er sie in Berlin auf die Bank? Er müsste doch wissen, dass Hertha schon immer unangenehm für den BVB war? Darüber sollte auch die 1:0-Niederlage der Berliner gegen die Hamburger nicht hinwegtäuschen. Und warum vertraute er Schürrle und Durm, die jede Durchschlagskraft vermissen ließen? Und warum brachte er Dembélé und Pulisic erst 15 Minuten vor Schluss und nicht schon eine halbe Stunde früher? Und warum setzte er Ginter ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel zentral in die Abwehr, lässt er ihn doch sonst kaum spielen?

Und weil Ginter eben die Spielpraxis fehlt, unterliefen ihm gleich die zwei entscheidenden Fehler, die zu den beiden Treffern der Berliner führten. All das betrifft nur die Personalien, aber auch das ungewohnte Spielsystem des 3-4-1-2, das Tuchel verordnet hatte, war nicht unproblematisch für eine Mannschaft, die das in dieser Zusammensetzung noch nie gespielt hat. Da sollte zum Beispiel der sonst nur selten eingesetzte Kagawa auf zentraler Position agieren. Das wirkte so, als wollte Tuchel Ginter und Kagawa einen Denkzettel verpassen, als wollte er ihnen sagen: Ihr beschwert euch, dass ihr nicht so oft eingesetzt werdet, aber wenn ich euch spielen lasse, verliert ihr.

Aber warum macht er das? Und wieso bringt er in der Schlussphase den Mittelfeldspieler Merino für Schürrle? Als wenn er ein bisschen auf Zeit spielen wollte, obwohl Dortmund doch ab der 71. Minute zurück lag. Und das obwohl der BVB in der zweiten Halbzeit die Hertha gut unter Druck setzte. Doch genau in dieser Phase setzte Weiser zu einem Sprint an, den Ginter nur ungeschickt an der Strafraumgrenze zu stoppen wusste. Dass Plattenhardt dann seinen Freistoß mit Wucht zwar, aber eben doch in die Torwartecke drosch, lässt vermuten, auch Bürki hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Für nicht wenige Torhüter wäre das keine unlösbare Aufgabe gewesen. Und dann kam auch noch die miese Nummer von Weiser hinzu, der nicht nur den Ball wegschlug, sondern sich auch noch theatralisch am Boden wälzte, als hätte ihn ein Elefant getreten.

Für den BVB war das insgesamt eine unnötige und ärgerliche Niederlage, aber es war trotzdem war nicht so ärgerlich wie eine Heimniederlage gegen den VFL Wolfsburg, die den Leipzigern unterlief. Oder die 0:3-Niederlage der Eintracht in München, obwohl die Frankfurter in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren und einige hochkarätige Chancen liegen ließen, während den Bayern die Tore einfach so gelangen, was nur den Ex-Dortmundern zu verdanken ist, Lewandowski, der zwei Tore erzielte, und Hummels, der eine hundertprozentige Chance der Eintracht vereitelte.

Borussia Dortmund hat die Chance verpasst, RB Leipzig bis auf drei Punkte auf den Pelz zu rücken. Statt dessen muss man jetzt aufpassen, nicht von Hoffenheim überholt werden.