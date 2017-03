Streiks an Berliner Flughäfen

Beschäftigte fordern mehr Lohn am Flughafen Tegel in Berlin (10. März) Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld zu einem Warnstreik am Montag aufgerufen. Der Ausstand soll gegen vier Uhr beginnen und mit den Nachtschichten am frühen Dienstag morgen gegen fünf Uhr enden. Hintergrund des Arbeitskampfes ist das Ringen um einen Tarifvertrag. Die Beschäftigungsbedingungen des Bodenpersonals sind prekär.

»Wiederum haben die Arbeitgeber leider nicht reagiert, sie haben kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt und die Zeit über das Wochenende ungenutzt verstreichen lassen«, erklärte Enrico Rümker, ver.di-Streikleiter, in einer Mitteilung der Organisation vom Sonntag. Erst die Verweigerung der Unternehmer habe den Ausstand notwendig werden lassen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter des Bodenpersonals eine Erhöhung des Stundenlohns um einen auf zwölf Euro; die Laufzeit des Tarifvertrags soll dabei ein Jahr betragen. Die Kapitalisten gingen nicht auf die Forderungen ihrer Beschäftigten ein. Sie bieten etwa zehn Cent mehr pro Stunde – bei einer Vertragslaufzeit von mehr als vier Jahren.

Gegenüber dem RBB-Onlineportal erklärte der Sprecher von ver.di Berlin-Brandenburg, Andreas Splanemann: »Es geht um einen Niedriglohnbereich. Viele arbeiten in Teilzeit, ganz viele müssen aufstocken, einen zweiten Job machen, um über die Runden zu kommen.« Deshalb sei es gerechtfertigt, einen »deutlichen Zuwachs« zu fordern.

Bereits am Freitag hatte die Belegschaft die Arbeit niedergelegt. Am Samstag morgen war dann der Regelbetrieb an den Berliner Flughäfen wieder angelaufen. Die Streiks seien um fünf Uhr beendet worden, sagte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) gegenüber dem RBB. Indirekt gestand sie ein, welche Kraft der Ausstand der Beschäftigten entfaltete: In Tegel habe es am Samstag morgen noch »Anlaufschwierigkeiten« gegeben, weshalb abermals Flüge ausfielen oder sich verspäteten. Während des Arbeitskampfs seien an beiden Berliner Flughäfen so gut wie alle Flüge ausgefallen: etwa 700 Verbindungen.

In einer Mitteilung vom Sonntag wendet sich die Gewerkschaft ver.di auch an die Fluggäste. Diese müssten »erneut mit starken Beeinträchtigungen und eventuell auch Flugstreichungen rechnen«. Aus Rücksicht auf die Passagiere habe die Gewerkschaft den Streik aber deutlich früher angekündigt, als dies ursprünglich geplant gewesen sei.

Bei einer Urabstimmung vom 28. Februar bis 3. März hatten sich – so ver.di – 98,6 Prozent der Mitglieder für den Ausstand ausgesprochen. Zum Streik sind rund 2.000 Kolleginnen und Kollegen des Bodenpersonals aufgerufen. Der Tarifvertrag, auf den die Beschäftigten drängen, würde für alle Firmen gelten, die Bodenverkehrsdienstleistungen anbieten. Dies sei bei Tegel und Schönefeld die Dienstleistungsgruppe Wisag mit ihren Tochter- und Subunternehmen.(Reuters/jW)