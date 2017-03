Sperrige Gesprächspartner

Die Beschäftigten in der Stahlindustrie müssen für Verbesserungen in den Tarifvereinbarungen streiken Foto: Bernd Thissen/dpa

Die Verhandlungen für die Stahlindustrie gestalten sich zäh: In der vergangenen Woche legten nach Angaben der Industriegewerkschaft Metall mehr als 7.500 Beschäftigte in Nordwestdeutschland die Arbeit nieder – am Freitag allein im niedersächsischen Salzgitter 2.000 Arbeiter des gleichnamigen Stahlwerks. »Wir werden die Warnstreiks in der kommenden Woche mit gleicher Intensität fortführen und gehen davon aus, dass die Arbeitgeber nach diesen Tagen der Unruhe wie in der Vergangenheit zu konstruktiver Tarifpolitik zurückkehren«, sagte Knut Giesler, IG Metall-Verhandlungsführer für die nordwestdeutsche Stahlbranche laut Erklärung vom Freitag.

Grund für den Unmut der 72.000 Beschäftigten der Branche in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen ist die unnachgiebige Position des Arbeitgeberverbands Stahl. Dieser hat in der zweiten Verhandlungsrunde am 6. März vorgeschlagen, die Entgelte um 1,3 Prozent zu erhöhen bei einer Laufzeit von 15 Monaten. Für die IG Metall war dieses »mickrige Angebot« der »Startschuss für die Warnstreiks«. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Aber vor allem ist ihr wichtig, die Tarifverträge zur Altersteilzeit sowie zu Werkverträgen weiterzuführen. Dies hänge »von einer Einigung über das Gesamtpaket ab«, äußerten sich die Konzernvertreter in einer Presseerklärung im Anschluss an den zweiten Gesprächs­termin kryptisch.

Nach der ersten Verhandlungsrunde hatten die Vertreter der Kapitalseite die Situation der Branche in besonders dunklen Farben gemalt und gleich noch versucht, die IG Metall zu vereinnahmen: »Beide Tarifvertragsparteien sehen die Stahlindustrie aktuell in schwierigem Umfeld. Seit geraumer Zeit erleben wir eine Seitwärtsbewegung auf unterdurchschnittlichem Niveau«, sagte Andreas J. Goss, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Stahl Ende Februar. Deshalb werde es äußerst schwierig werden, »ein für beide Seiten tragfähiges Verhandlungsergebnis zu finden«, bereitete er alle Beteiligten auf lange Auseinandersetzungen vor. Die IG Metall hingegen begründet ihre Forderung mit der wirtschaftlich stabilen Lage der Branche. »Ende 2016 lagen die Auftragseingänge über denen aus 2015«, hatte Giesler erläutert, als am 24. Januar der Forderungskatalog der Gewerkschaft vorgestellt worden war. »Es deutet einiges darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Situation der Branche in diesem Jahr weiter leicht verbessert. An dieser Entwicklung sollen die Beschäftigten einen fairen Anteil erhalten.«

In anderen Regionen agieren die Konzernvertreter ähnlich wie im Nordwesten: Die erste Verhandlungsrunde für die rund 8.000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlbranche war Ende Februar sogar ganz ohne Angebot der Unternehmen zu Ende gegangen. Dabei beurteilt die IG Metall die wirtschaftliche Entwicklung dort ebenfalls durchaus positiv. »Auch mit Blick auf die Abnehmerbranchen der Stahlindustrie gehen wir von einer stabilen wirtschaftlichen Situation aus«, sagte Olivier Höbel, Bezirksleiter IG Metall Berlin, Brandenburg, Sachsen und Verhandlungsführer. Dies sei für die Stahlindustrie ein entscheidender Faktor. Nachdem die Branche 2015 unter extrem niedrigen Stahlpreisen gelitten hatte, sind für die Gewerkschaft unter anderem geringere Exportmengen und höhere Preise chinesischer Stahlhersteller sowie leere Lager der stahlverarbeitenden Industrie Ursachen für die Erholung im vergangenen Jahr. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl machte ähnliche Gründe für die Stabilisierung der Produktionsmengen 2016 aus und erwartet angesichts dieser Vorzeichen auch für 2017 einen moderaten Aufwärtstrend.

Besonders wichtig für die Gewerkschaften ist die Verlängerung des Tarifvertrags zur Altersteilzeit, da die körperliche Belastung an vielen Arbeitsplätzen extrem hoch ist. Bis jetzt ermöglicht es die Regelung älteren Beschäftigten, unkompliziert und mit geringeren Abschlägen früher in Altersrente zu gehen. Die sei für viele Kollegen ein »hochemotionales Thema und enorm wichtig«, so Giesler. »Die Altersteilzeit ermöglicht es ihnen, ihr Arbeitsleben gesund zu beenden.« Darüber hinaus ist sie aus Sicht der IG Metall ein Instrument, um den demographischen Wandel zu gestalten und Beschäftigung zu sichern. Dieser Aspekt wiederum spielt in den Verhandlungen in Ostdeutschland eine besondere Rolle: Dort will die Gewerkschaft die Tarifrunde nutzen, um einen »Zukunftsdialog« mit den Konzernen auf den Weg zu bringen, da die Branche nach Angaben von Betriebsräten wachsende Probleme habe, Nachwuchs für sich zu gewinnen. »Die jungen Leute fragen immer stärker nach der Attraktivität der Arbeitsplätze und der Ausbildung in der ostdeutschen Stahlindustrie«, sagte Olivier Höbel. Die Tarifgespräche werden im Nordwesten am 16. März und im Osten am 21. März fortgesetzt.