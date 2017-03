»AfD-Anhänger fürchten im Betrieb Sanktionen«

Das AfD-Vorstandsmitglied Jörg Urban, die Landesvorsitzende Frauke Petry und der Generalsekretär der sächsischen AfD, Uwe Wurlitzer (v.l.n.r.) auf dem Landesparteitag in Oberwiesenthal (27. September 2014) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Bei den Landtagswahlen in Sachsen 2014 holte die AfD aus dem Stand fast zehn Prozent der Wählerstimmen. Sie sind als Gewerkschaftssekretärin in Zwickau tätig. Konnten Sie seitdem beobachten, dass die Partei auch in den Betrieben an Einfluss gewinnt?

Wir haben es bisher noch nicht erlebt, dass sich Kollegen im Betrieb hinstellen und für die AfD Werbung machen. Aber natürlich sehen wir die vielen AfD-Aufkleber, die an den Autos auf den Betriebsparkplätzen angebracht sind. Mein Eindruck ist auch, dass sich nun mehr Menschen im Betrieb »trauen«, gegen Flüchtlinge, Frauen oder Andersdenkende Stimmung zu machen.

Von anderen Geschäftsstellen der IG Metall ist mir auch zu Ohren gekommen, dass die »AIDA – Arbeitnehmer in der AfD« bei den Betriebsratswahlen 2018 antreten wollen. Sie versuchen mit Themen Wahlkampf zu machen, die auch für uns brisant sind. Etwa damit, dass die Tarifverträge selbst 27 Jahre nach der Wende in Ost und West noch nicht gleich sind. Auf die »etablierten Gewerkschaften« wird geschimpft.

Können Sie einschätzen, warum Anhänger der »Alternative für Deutschland« eher nicht als solche auftreten?

Sie fürchten Sanktionen. Denn wir haben auch viele Kollegen, die sagen: »Mit uns nicht. Die AfD ist eine arbeitnehmerfeindliche Partei.« Es gibt außerdem unter den AfD-Anhängern die Angst, dass sie vom Unternehmen schlecht angesehen werden. Viele Chefs positionieren sich zumindest verbal gegen die rechte Hetze. In den vergangenen Monaten gab es in der Region auch vereinzelte Entlassungen oder arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen Beschäftigte. In den Fällen hatten diese auf Facebook gehetzt. Wir reden hier eher über schwerwiegende Ausfälle der Kategorie »Zünden wir ein Asylheim an«.

Worauf stützen die Unternehmer ihre Kündigungen?

Wenn sich Beschäftigte im Betrieb rassistisch äußern, dann kann der Arbeitgeber unter Verweis auf die Wahrung des Betriebsfriedens eine Kündigung oder Abmahnung folgen lassen. Spricht der Kollege aber im Privatleben, geht das nicht. Handelt es sich aber um Nachrichten in sozia­len Netzwerken, ist auch wichtig, ob auf den Plattformen angegeben ist, wo die Person arbeitet. Denn dann können die Unternehmen mit einer Rufschädigung argumentieren. Ob das haltbar ist, müssen die Gerichte entscheiden. Ich erkläre den Arbeitgebern jedenfalls nicht, wie sie ihre Belegschaft minimieren können.

Gab es auch den Versuch, Betriebsräte loszuwerden?

In einem Fall. Es ging um einen Betriebsrat, der nicht nur der AfD nahesteht, sondern auch anderen rechten Parteien. Man wollte ihm kündigen, allerdings nicht aufgrund einer fremden-, sondern wegen einer frauenfeindlichen Äußerung. Die Kündigung wurde aber nicht ausgesprochen, denn sie hätte keinen Erfolg haben können. Man hätte den Betriebsrat erst abmahnen müssen und ihm zunächst die Chance gewähren, sich zu bessern. Und auch da ist wichtig: Wir Gewerkschaften machen mit den Arbeitgebern keine gemeinsame Sache, um Betriebsräte zu entlassen.

Sie haben bereits Fälle erwähnt, in denen Kollegen wegen drastischer rassistischer Äußerungen entlassen wurden. Verteidigt die IG Metall diese Kollegen?

Das entscheidet jede Geschäftsstelle zur Zeit noch selbst, ein entsprechender Vorstandsbeschluss wurde nicht gefällt. Von Jörg Hofmann, dem ersten Vorsitzenden der IG Metall, gibt es aber folgende Aussage: Wer hetzt, der fliegt. Viele Geschäftsstellen lassen sich in solchen Fällen den Sachverhalt schildern. Sie sagen dem Kollegen dann, dass man ihn aus der Gewerkschaft ausschließen und ihm keinen Rechtsschutz gewähren wird.

Es gibt auch noch keinen Beschluss, der die Mitgliedschaft bei der AfD mit jener in der IG Metall für unvereinbar erklärt. Ich sage bewusst »noch«, denn darum werden Diskussionen geführt.

Im Zwiespalt sind Sie aber doch, oder? Immerhin handelt es sich um Beschäftigte.

Es stellt für uns ein riesiges Problem dar. Auch viele Mitglieder begreifen uns mittlerweile nur noch als die, die Tarifverträge abschließen. Dass wir aber für die internationale Solidarität unter den Arbeitnehmern eintreten – das ist offenbar vergessen worden. Immer wieder höre ich sogar: »Da­rum hat sich eine Gewerkschaft nicht zu kümmern«. Diesen gesellschaftspolitischen Anspruch der IG Metall müssen wir wieder stärken. Das einerseits. Wollen wir dem Rassismus entgegentreten, müssen wir zudem die Arbeits- und Lebensbedingungen der Kollegen verbessern.