Überzeugungstäter des Tages: Pegida

Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Das demonstrative Zeigen eines Galgens, der mit einem »Reserviert«-Schild auf das zugedachte Opfer verweist, ist in Deutschland keine Straftat. Findet die Staatsanwaltschaft Dresden, die am Freitag die Ermittlungen im besagten Falle eingestellt hat. Am 12. Oktober 2015 war dieses Konstrukt, an dem später, nach der Nacht der langen Messer, Sigmar Gabriel von der SPD baumeln soll, auf der Pegida-Demonstration spazieren getragen worden. Auch Kanzlerin Angela Merkel würde dereinst, ließ ein zweiter Strick wissen, auf diese Art dahingerafft: Demnächst, nach der Machtübernahme.

Da endet die Phantasiebegabung der Pegidianer schon, während die der Staatsanwaltschaft gerade erst beginnt: Es sei »nicht nachweisbar«, dass es sich um eine »Androhung von Straftaten« oder eine »öffentliche Aufforderung« dazu gehandelt habe. Augen auf, Justitia: Der Galgen war gar nicht konkret, sondern nur als Symbol einer Ideologie gemeint. Da haben Hinrichtungsinstrumente eine Tradition. Und Weltanschauungen lassen sich nicht verbieten, das hat das Verfassungsgericht gerade anhand der NPD klargemacht.

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig fragte schon 2016, »ob die Sympathien für Pegida und die AfD innerhalb der sächsischen Polizei größer als im Bevölkerungsdurchschnitt« sind. Auch Skandalurteile der sächsischen Justiz gegen Antifaschisten, bei maximaler Toleranz gegenüber Neonazis, sind Legion. Vielleicht also träumt die Anklagebehörde in der Hauptstadt dieses Freistaates bei derlei Aufrufen zur Todesstrafe für das Spitzenpersonal der bürgerlichen Demokratie nur von der eigenen rosigen Zukunft?

Wenn Pegida und Konsorten mal an die Macht kommen sollten, wird Lutz Bachmann als Fachmann und Justizminister schon für genügend Aufträge sorgen. Das Unrecht bricht ja nie das Recht. Es schreibt einfach neue Gesetze.