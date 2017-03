Maghreb-Länder nicht sicher

Bundesinnenminister Thomas de Maizière zeigte sich am Freitag enttäuscht von der Entscheidung der Länderkammer, die Maghreb-Staaten nicht pauschal zu sicheren Herkunftsländern zu erklären Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Algerien, Marokko und Tunesien gelten vorerst nicht als sichere Herkunftsländer. Der Bundesrat lehnte am Freitag das Gesetz ab, mit dem sie als solche eingestuft werden sollten. Es war bereits im Mai 2016 vom Bundestag beschlossen worden. Zweck der Einstufung war die nochmals erleichterte Ablehnung von Asylanträgen von Bürgern dieser Staaten. Mit ihr wird festgelegt, dass es dort keine politische Verfolgung oder unmenschliche Bestrafungen gibt.

In der Länderkammer bekam das Gesetz keine Mehrheit, weil die von Grünen und Linken mitregierten Länder bis auf Baden-Württemberg nicht zustimmten. Nach der Ablehnung können Bundesregierung oder Bundestag nun noch den Vermittlungsausschuss zwischen Parlament und Länderkammer anrufen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière beklagte nach der Abstimmung, diese sei schlecht für die Bemühungen, illegale Migration zu stoppen. Dafür seien die Grünen verantwortlich. 2016 wurden von Bürgern der Maghreb-Staaten rund 9.000 Asylanträge gestellt.

Der Bundesrat beschloss am Freitag auch eine von Niedersachsen vorgelegte Gesetzesinitiative, mit der Parteien von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen werden sollen, wenn sie »Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verfolgen«. Dafür soll nach dem Willen der Länderkammer das Grundgesetz, das Parteiengesetz, die Verwaltungsgerichtsordnung und das Einkommensteuergesetz geändert werden.

Niedersachsen hatte die Vorlage mit der Ablehnung eines Verbots der neofaschistischen NPD durch das Bundesverfassungsgerichts begründet. Karlsruhe hatte in dem Beschluss vom Januar angedeutet, statt dessen könnten der Partei öffentliche Gelder entzogen werden. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Freitag, die Finanzierung »extremistischer« Parteien durch den Staat könne nicht hingenommen werden. Die Gesetzesinitiative wird nun an Bundestag und Bundesregierung weitergeleitet.

Laut Parteiengesetz erhalten alle Parteien entsprechend ihrem Erfolg bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen und der Höhe der eingeworbenen Spenden staatliche Gelder. Die NPD bekam im Jahr 2015 rund 1,3 Millionen Euro. Laut Bundesratsinitiative sollten verfassungsfeindlich handelnde Parteien möglichst umfassend auch von sonstigen öffentlichen Leistungen ausgeschlossen werden. Dies könnte künftig auch linke betreffen. (AFP/dpa/jW)