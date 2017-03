Wir haben länger geübt

Auf dem Weg zur Suhlekuhle: Booze Control Foto: Booze Control Pressefoto

Horns zur Begrüßung. Und dann laut genug, damit die Schlange hinter einem auch hört, dass sie es hier nicht mit einem Fucking anybody zu tun hat: »Ich steh auf der Gästeliste.« – »Alter, wir haben hier gar keine Gästeliste.« Der gutmütige Zausel mit Dreimonatsbart und einer Wanne, die wirklich mal Arbeit gemacht hat, sitzt hinter dem Einlasstischchen und lächelt charmant, soweit sich das durchs Gestrüpp sagen lässt. Er ist allein. Eine Security braucht’s nicht, wir sind ja hier nicht bei Ed Sheeran, sondern auf dem »Steel Held High«, einem Festival in Braunschweigs B 58 , das sich dem immer noch guten, ganz alten, dem einzig wahren, also dem »Trve Trve Trve Metal« verschrieben hat. »Wie jetzt, keine Gästeliste?« Ich bemerke, wie Zausel sich an meiner Unruhe weidet. »Aber ich hatte doch angerufen.« – »Wir haben hier gar kein Telefon.«

Und jetzt merke ich noch etwas: Dass er mir – alias dem schmarotzenden Schreiberpack – nur mal ein bisschen die Luft rauslassen will. Es fühlt sich nicht mal schlecht an. Ich bekomme unter großem »Hohoho« und viel Augengezwinker mein Einlassbändchen, früher hatte es ein Fleischbeschauerstempel getan – »Zum Verzehr ungeeignet«.

Aber sonst ist alles wie damals, als wir hier Mitte der Achtziger Amps und Schlagzeug reinwuchteten und uns vor 50 Menschen richtig nass machten. Etwa die Hälfte des Publikums bestand aus den vor oder nach einem auftretenden Musikern. Man verkaufte zwei, drei Demos oder später dann auch ein Album, und ein Spinner kam nach jeder Show und erzählte mit Wichtigwichtigpopichtig-Miene, er könne einen »Gig mit Sodom« klarmachen. Wenn dann auch noch ein leidlich angetrunkenes Mädchen auf der Treppe das Kinn hob und die beiden magischen Wörter »cool« und »Show« in einen halbwegs sinnvollen Zusammenhang brachte, wollte man nirgendwo anders sein auf der Welt.

Ich war jetzt wieder auf der Treppe hinauf zum Club und belauschte zwei junge Kuttenträger. »Was heißt’n das eigentlich genau, ›Steel Held High‹?« – »Stahl hält hoch, du Rind!« »Geil.«

Als sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, sieht man auch, dass ein Konfirmand bereits lang hingeschlagen ist. Er hat am Sherry genippt und muss ein bisschen brechen. Ich war endlich wieder zu Hause. Nostalgie hat ja keinen guten Leumund, aber beim Metal geht es nicht ohne. Als sich die Popwelt neulich ein bisschen sorgte wegen ihrer Retromanie, zuckte die harte Szene nur mal kurz mit den Schultern. Hier war das nie ein Problem, im Gegenteil, hier wurde der Rückwärtssalto in die heimelige Suhlekuhle stets mit gerecktem Daumen bedacht, und deshalb erreicht die Hard-and-Heavy-Fraktion in dieser Disziplin auch eine Perfektion, von der andere Genres nur träumen können. Wir haben einfach länger geübt.

Das zeigen Booze Control, Speed Queen, Skullwinx, Blackslash, Blizzen und Alpha Tiger auch an diesem ganz langen Samstag nachmittag. Jungs, allesamt vor kurzem erst in die Volljährigkeit entlassen, aber alle auch schon mit einem Eintrag in der »Encyclopaedia Metallum« und einer oder mehreren Platten im Koffer, zelebrieren den ganz alten New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Kram, als wollten sie ihn noch einmal neu erfinden. Und im Grunde passiert hier nichts anderes.

Ein anderer Szenedinosaurier begrüßt mich. »Wie bei uns damals«, zeige ich zur Bühne, wo gerade der Sänger von Blackslash mit furioser Leichtigkeit ins eunuchale Register hinüberwechselt. »Ja, aber der Unterschied ist: Die können richtig spielen.« Das war mir auch schon aufgefallen. Keine Ahnung, warum diese kleinen Schweine so verdammt gut sind. Wir haben auch geübt, aber die fröhliche Lockerheit, fast schon Entspanntheit, die zum Beispiel Blizzen beim Schinden ihrer Geräte an den Tag legen, die lässt sich nicht einfach so mit der alten Underground-Ausrede »Die machen viel mit Hall!« wegwischen.

Und noch etwas hatte sich grundsätzlich verändert. Das B 58 selber. Diese Lokalität klang immer übel, nach feuchtem Kohlenkeller oder Schlimmerem. Dreißig Jahre später ist der Laden endlich richtig eingespielt, hat sich zu einem kuscheligen Club transformiert, in dem die Bands massig Staub aufwirbeln können, ohne dass die Besuchertrommelfelle über Gebühr ausleiern. Ein bisschen muss ja sein, sonst macht es auch keinen Spaß.

Der Allstar-Jam in der Mitte des Festivals gibt mir endgültig den Rest. Ein wechselnder Haufen aus Musikern der teilnehmenden Bands knöpft sich ein paar Klassiker von Motörhead, Manowar, Dokken, Angelwitch und Dio vor. Das ist weit entfernt, davon perfekt zu sein, wie auch, ohne vorher geübt zu haben, erfüllt aber seinen Zweck. Alle laden noch einmal am Kraftstromkanon ihre Akkus auf für den Endspurt. Selbst der Konfirmand und Rückwärtsperistaltiker vom Anfang lässt sich wieder sehen, merklich erfrischt. Aber etwas irritiert mich. Ein Song weigert sich partout, von mir erkannt zu werden. Das ist immer ärgerlich. Man ringt das Bedürfnis nieder, einen Nachbarn zu fragen, um nicht als Erfolgsfan ausgelacht zu werden. »Aber Metallica kennste, oder?« Es nagt ganz gehörig an einem. Schließlich kommt ein Kollege vom Metal Hammer vorbei, ich nehme mir ein Herz, aber bevor ich was sagen kann, fragt er mit verzagtem Gesicht. »Wer ist das überhaupt?«

In der Umbaupause stehen wir draußen und treffen auf einen der Musiker, irgendwann in den späten Neunzigern geboren. Er hält mir nach meiner zähneknirschenden Nachfrage einen fundierten Vortrag über die grandiosen Schweden von Gotham City, ihrem einzigen Album »The Unknown« von 1984, das vor ein paar Jahren zusammen mit ihrer EP »Black Writs« neu aufgelegt worden sei und so ein bisschen in Richtung Heavy Load gehe, aber auch an die lustigen Dänen von Randy erinnere. Er schwärmt und schwärmt und sieht mich irgendwann ganz traurig an. »Echt schade, dass de die nich kennst!« Das also ist die junge Metalszene, ein Haufen von Besserwissern, Schlaumeiern, verspulten Nerds. Nichts hat sich geändert. Großartig.