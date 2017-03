Feiertag für Festungsbauer

Zu den Internierungslagern für Flüchtlinge in Ungarn erklärte die Vorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping:

Die ungarische Regierung betreibt eine Abschottungs- und Abschreckungspolitik gegenüber Menschen in Not, der offenbar jedes Mittel recht ist. Bereits Ende Februar, im Rahmen meiner Informationsreise zur Situation von Geflüchteten in Serbien, berichteten mir Geflüchtete von kollektiven Ausweisungen ohne vorheriges rechtliches Verfahren und von massiven Misshandlungen durch ungarische Polizeikräfte.

Diese klaren Rechtsbrüche dürfen von der Europäischen Union nicht weiter geduldet werden. Die EU darf nicht weiter untätig zuschauen, wie sich ein Mitgliedsstaat immer weiter von Menschlichkeit, Recht und jeglichen zivilisatorischen Grundwerten verabschiedet. Wer wegschaut, der macht mit. Wir fordern die EU-Institutionen auf, Untersuchungen einzuleiten und Rechtsverstöße zu ahnden.

Wir brauchen eine humane, offene Flüchtlingspolitik auf deutscher wie europäischer Ebene. Eine Fluchtumlage für die solidarische Verteilung entsprechend den Wünschen der Geflüchteten und den sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten aller Mitgliedstaaten wäre der erste Schritt.

Anlässlich des Urteils des Europäischen Gerichtshofs, das EU-Staaten aus der Pflicht nimmt, humanitäre Visa für Schutzsuchende auszustellen, teilte Karl Kopp, Europareferent der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, mit:

Der Europäische Gerichtshof ist dem Antrag von Generalanwalt Paolo Mengozzi nicht gefolgt: EU-Staaten seien nach dem Unionsrecht nicht verpflichtet, humanitäre Visa für Schutzsuchende auszustellen. Es stehe ihnen weiterhin frei, dies auf Grundlage ihres nationalen Rechts zu tun. Das heutige Urteil ist ein trauriger Tag für den Flüchtlingsschutz und ein Feiertag für die Festungsbauer und die Schlepperindustrie.

Pro Asyl dankt Professor Mengozzi. Der renommierte Jurist hat die Europäische Union daran erinnert, was die Essenz des europäischen Projektes einmal ausgemacht hat: Flüchtlingsschutz, Menschenwürde, das Recht auf Leben, das Verbot unmenschlicher Behandlung, das absolute Verbot der Folter und der Schutz des Kindeswohls. Nach Ansicht Mengozzis müssen Staaten abklären, ob humanitäre Gründe im individuellen Fall vorliegen, und falls dies bejaht würde, so erfordere der Visakodex die Erteilung eines Visums. Das Folterverbot in Artikel vier der Charta der Grundrechte und Artikel drei der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalte eine Verpflichtung der Staaten, so Mengozzi, zu handeln, falls eine Verletzung absehbar sei. Deshalb hätten die EU-Staaten die Pflicht, in diesen Fällen ein Visum zu erteilen. Das Argument, dass eine solche Auslegung zu einem Massenzustrom führen würde, ist nach Mengozzi hintanzustellen, da die fundamentalen Rechte schutzbedürftiger Personen viel höher zu gewichten seien.