»Deutschland trägt da direkt Verantwortung«

Am Wochenende veranstaltet der Dachverband des jesidischen Frauenrats gemeinsam mit anderen Frauenorganisationen eine Konferenz zum Thema »Genozidale Angriffe auf ezidische Frauen und Wege des Widerstands gegen Völkermord«. Warum ist eine solche Konferenz, die dezidiert jesidische Frauen anspricht, nötig?

Ein großer Anteil der Teilnehmerinnen wird zwar der jesidischen Religionsgemeinschaft angehören, aber natürlich werden auch kurdische, deutsche oder andere Frauen dabei sein. Die Konferenz richtet sich an alle, egal wo sie leben. Wir wollen Solidarität entstehen lassen, um gegen den Genozid an den Jesidinnen und Jesiden anzugehen, der augenblicklich passiert. Hier sehen insbesondere jesidische Frauen den Bedarf, das Thema unter dem Gesichtspunkt des Femizids zu beleuchten.

Was passiert in der Region?

Es ist ja bekannt, dass bei Angriffen des sogenannten Islamischen Staats, IS, in den Sindschar-Bergen am 3. August 2014 Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Hinrichtungen stattgefunden haben. Die Zahl ist gegenwärtig nicht ganz klar. Daneben wurden auch Tausende Frauen und Kinder verschleppt. Noch immer haben nicht alle den Weg in die Freiheit gefunden oder sind befreit worden. Wie wir von Zeugen wissen, werden die Frauen vom IS auf eigens eingerichteten Sklavinnenmärkten verkauft und unter den IS-Kämpfern verschenkt – als Haus- oder Sexsklavinnen. Das ist mit die brutalste Art, ihnen den Selbstbestimmungswillen zu entziehen.

Warum stellen Sie die Rolle der Frauen in diesem Konflikt so heraus?

Das Ziel der Angriffe ist die gänzliche Auslöschung der Religionsgemeinschaft der Jesiden. Sexualisierte Übergriffe wurden in vielen Kriegen als Waffe genutzt. Da ist es enorm wichtig, dass Frauen von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen. Und das wird in der Region ja auch schon umgesetzt in dem Sinne, dass die Jesidinnen in der Region Ratsstrukturen aufgebaut haben.

Auf der Konferenz wollen Sie informieren und zum Schluss laut Programm auch darauf zu sprechen kommen, wie Formen der Selbsthilfe unterstützt werden können. Können Sie uns bitte Beispiele für diese geben?

Genau, in einer Projektgruppe wollen wir herausfinden, welchen Bedarf es vor Ort gibt und wie dort Unterstützung geleistet werden kann. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Frauen selbst benennen, was sie konkret brauchen. Zum Beispiel gibt es bereits ein Traumabehandlungszentrum für Folteropfer, die sich aus der Gefangenschaft befreien konnten. Außerdem ist es so, dass die jesidischen Frauen seit April 2015 eigene Verteidigungseinheiten aufgebaut haben. Es gibt auch Lehrerinnen, die in der Region von Dorf zu Dorf, von Kampf zu Kampf gehen, Frauen aufsuchen und sie unterrichten. Das reicht von Alphabetisierungskursen bis hin zu wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, je nachdem was gebraucht wird.

Die rechtlichen Aspekte sollen am Wochenende ebenfalls eine große Rolle spielen. Welche müssen da beachtet werden?

Ganz wichtig ist, dass wir alle gemeinsam handeln können. Wir können uns nicht auf ein »die da drüben« und ein »wir hier« zurückziehen. Wir erlebenl, dass gerade die Peschmerga der Barsani-Regierung in der Region eingefallen sind. Die gehen mit deutschen Waffen gegen die Bevölkerung vor. Deutschland trägt da also direkt Verantwortung: Es hat Waffen geschickt, die offiziell dem Schutz der Bevölkerung dort dienen sollten. Die Taten des IS, aber auch aller seiner Unterstützer, müssen strafrechtlich verfolgt werden. Ich denke da beispielsweise an Katar, Saudi-Arabien und auch die Türkei. Außerdem muss es endlich möglich sein, dass Femizid als solcher strafrechtlich verfolgt wird. Das ist sowohl eine politische wie eine rechtliche Forderung. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Menschen humanitär versorgt werden. Sie haben zu großen Teilen keinen Flüchtlingsstatus und gelten nicht mal als intern Vertriebene.