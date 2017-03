Sächsisches Gütesiegel

»Ich war nicht so verkrampft, das war vielleicht mein Vorteil« – Claudia Salman-Rath auf dem Weg zu »Sensationsbronze« Foto: Marko Djurica/Reuters

Für den Deutschen Leichtathletikverband (DLV) sind die Halleneuropameisterschaften in Belgrad erfreulich verlaufen. Die neunte und letzte Medaille gewann am Sonntag Mehrkämpferin Claudia Salman-Rath im Weitsprung. »Für mich ist das Sensationsbronze«, sagte die 30jährige Sportsoldatin von der LG Eintracht Frankfurt. Im fünften Versuch kam sie auf 6,94 Meter. Nur drei deutsche Springerinnen waren in der Halle jemals besser. »Ich war nicht so verkrampft, das war vielleicht mein Vorteil«, meinte Salman-Rath, die im Sommer wieder zum Mehrkampf zurückkehren wird. Für Jubelstürme sorgte an der Weitsprunggrube die serbische Lokalmatadorin Ivana Spanovic, Titelverteidigerin und Freilufteuropameisterin. In ihrem besten Versuch landete sie erst nach 7,24 Metern (Jahresbestleistung). Nur Heike Drechsler und Galina Tschistjakowa sprangen je in der Halle weiter. Silber gewann Lorraine Ugen (Großbritannien) mit Landesrekord von 6,97 Metern.

Bronze für den DLV gewann am Sonntag auch Dreisprung-Europameister Max Heß. In der Qualifikation hatte sich der Chemnitzer mit dem deutschen Rekord von 17,52 Metern zum Titelfavoriten aufgeschwungen. Im Finale zeigte er dann aber Nerven. »Ich habe viel riskiert, den Anlauf geändert und bin dann immer mit einem halben Fuß übergetreten.« Am Ende standen 17,12 Meter zu Buche, immer noch Heß’ drittbestes Hallenergebnis. Nach dem Titelgewinn von Clubkollegin Kristin Gierisch war Heß’ Auftritt ein weiteres Gütesiegel für die sächsische Dreispringer-Schule von Trainer Harry Marusch. Gierisch hatte am Samstag mit starken 14,37 Metern als erste Deutsche überhaupt Gold im Dreisprung geholt.

Für einen goldenen Auftakt hatte am Freitag abend Hürdensprinterin Cindy Roleder (Halle/Saale) gesorgt. In einem kuriosen Fehlstartfinale ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen, gewann in 7,88 Sekunden souverän, und ist nun Doppeleuropameisterin: 2016 im Stadion, 2017 in der Halle. »Der deutsche Hürdensprint ist bei den Frauen eine richtig starke Disziplin geworden«, sagte die noch in Karl-Marx-Stadt geborene Polizeimeisterin mit Blick auf die drittplazierte Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid).

Über Silber freute sich Stabhochspringerin Lisa Ryzih, die in Omsk geboren wurde, mit vier Jahren nach Ulm kam und heute als Psychologiestudentin für Ludwigshafen startet. Kurz konnte sie nach persönlicher Bestleistung von 4,75 Metern sogar von Gold träumen, doch dann konterte die große Favoritin, Olympiasiegerin Ekaterini Stefanidi (Griechenland/4,85). Ebenfalls zweite wurde die Leverkusenerin Konstanze Klosterhalfen über 1.500 Meter. Die 20jährige musste sich nur Topfavoritin Laura Muir (Großbritannien) geschlagen geben, die in 4:02,39 Minuten Meisterschaftsrekord lief.

Als einziger deutscher Titelverteidiger konnte sich Kugelstoßer David Storl nicht so recht über Bronze freuen. Der 26jährige Leipziger verlor den Titel an den sieben Jahre jüngeren Polen Konrad Bukowiecki, der mit 21,97 Metern (Weltjahresbestleistung) auftrumpfte. »Es ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die Technik ist nicht auf der Höhe«, beschied Polizeimeister Storl und verabschiedete sich in den Familienurlaub an der Ostsee.

Idriss Gonschinska, leitender Direktor Sport im DLV, sprach mit Bezug auf »die erzielten Nationenpunkte und die Anzahl der Finalplazierungen« von den »erfolgreichsten Hallen-Europameisterschaften in diesem Jahrtausend«. Für die Anzahl der Finalisten war der 60-Meter-Endlauf der Frauen von Bedeutung. Erstmals seit 29 Jahren nahmen drei deutsche Sprinterinnen teil. Beim Sieg der Britin Asha Philip (7,06 Sekunden) landete Lisa Mayer (Wetzlar) als beste Deutsche in 7,19 Sekunden auf Platz fünf. Goldhoffnung Rebekka Haase vom LV 90 Erzgebirge wurde in 7,21 Sekunden Achte und letzte.

Gekrönt wurden Titelkämpfe am Sonntag von dem Franzosen Kevin Mayer mit einem Halleneuroparekord im Siebenkampf: 6.479 Punkte. Nur der zurückgetretene US-Star Ashton Eaton war mit 6.645 Punkten in der Halle jemals besser. Den alten Europarekord hielt der Tscheche Roman Sebrle mit 6.438 Punkten.