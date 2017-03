Wer wen? Konkurrenz findet auf allen sozialen Feldern statt Foto: Thomas Peter/Reuters

Sie waren vor einem knappen Jahr bei der Festlegung des Themas für den diesjährigen Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie, NGfP, sehr weitsichtig, als Sie sich für »Gesellschaftliche Spaltungen« entschieden. Jetzt reden alle großen Sozialverbände davon. Selbst der Bundesbankpräsident appelliert an die »Tarifpartner«, das Miss­verhältnis zwischen Unternehmen und Löhnen bei den nächsten Verhandlungen zu berücksichtigen. Kommt der Kongress jetzt zu spät?

In der Tat reden alle über Spaltung, Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Bei genauerem Hinsehen ist diese »soziale Spaltung« nicht mehr als ein Aufreger über das entscheidende Strukturmerkmal unserer Wirtschafts- und Lebensweise und deshalb nichts anderes als heiße Luft. Denn die entscheidende Bedingung der »sozialen Ungleichheit« ist nicht die Ungleichverteilung des Reichtums, sondern dessen Produktion unter ungleichen Produktionsverhältnissen, die dem Besitzer der Produktionsmittel diesen Reichtum sichern, auf Kosten derer, die nur ihre Arbeitskraft einzubringen haben.

Die werden Sie mit dem Kongress nicht ändern. Worum geht es also?

Verhältnisse werden nicht durch Kongresse verändert, sondern das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein der Beteiligten und das Wissen, dass die Verhältnisse nur durch ihre Compliance, ihre eigene Mittäterschaft aufrechterhalten werden können. Wir wollen uns beim Kongress nicht nur mit den Erkenntnissen der Spezialisten aus verschiedenen Disziplinen und Arbeitsbereichen beschäftigen, sondern mit den übergreifenden Fragen der Deformation des Bewusstseins durch die unterschiedlichsten Strategien der Desinformation und des alternativlosen »Durchregierens« unter den vorhandenen gesellschaftlichen Verhältnissen. Mit anderen Worten: Wir reden über Kapitalismus, über die durch das Privateigentum konstituierte »Ungleichheit« mit der Folge der Konkurrenz als innerem Krieg aller gegen alle. Diese Ungleichheit ist bereits die Spaltung der Gesellschaft. Die Spaltung ist nicht im Menschen verankert. Ausschlaggebend für das Verhalten von Menschen sind die äußeren Strukturen. Sie fordern Konkurrenz heraus und verführen dazu mit Versprechungen. Im Ergebnis findet Konkurrenz auf allen sozialen Feldern statt und erschwert die Solidarität unter den gegeneinander Konkurrierenden.

Gerade versucht ein neuer Mann an der Spitze der SPD, mehr oder weniger neue Gedanken auf die Agenda seiner Partei zu setzen. Sogar von Korrekturen an der Hartz-IV-Gesetzgebung wurde bereits gesprochen. Was bedeutet das für den Bundestagswahlkampf und für einen möglichen Regierungswechsel?

Den Politikwechsel nehme ich Schulz nicht ab. Er würde, ohne mit der Wimper zu zucken, auch an der Seite Angela Merkels mitregieren, wenn auch vorzugsweise mit ihr als Vizekanzlerin. Ich halte deshalb auch eine »rot-rot-grüne« Regierung für unwahrscheinlich. Aber selbst wenn sie nach der Wahl zustande käme, hege ich Zweifel am Willen aller Beteiligten, Grundsätzlicheres zu ändern. Auf Landesebene haben nicht einmal die Linken diesen Änderungswillen bewiesen. Es hat Momente gegeben, in denen Teile der Bevölkerung weiter waren als Die Linke und die Partei sie im Stich gelassen hat. Ich erinnere an die Proteste gegen Zwangsräumungen in Berlin. Damals trug Die Linke die Politik des Senats mit – mit dem Argument, die Gesetzeslage sei so. Dagegen war das Erfolgsrezept der 68er der gezielte Regelbruch. Eine Bewegung ist nur eine Bewegung, wenn sie sich nicht an die Regeln hält, die die Verhältnisse aufrechterhalten sollen. Es wird nicht genügen, auf die »Krise« des Kapitalismus zu setzen, die ihm das Ende bereiten würde. Das müssen die Subjekte selber tun. Aber als Opfer eines Untergangs sind sie nicht Subjekt der Veränderung, als Opfer beginnen die Menschen kein utopisches Projekt einer neuen Gesellschaft.

Braucht es das Subjekt, wenn der Kapitalismus sich letztlich selbst kaputtmacht?

Das System des Kapitalismus wird sich ganz sicher selbst zerstören. Noch gibt es allerdings einige nichtkapitalistische Momente, die das verhindern. Zudem ist der Kapitalismus erfinderisch; er findet immer wieder Lösungen auf Zeit. Wenn dieses Reservoir irgendwann aufgebraucht ist, wird er sich kaputtmachen durch das Eingehen katastrophaler Risiken, durch Umweltverbrechen, durch Massen von »überflüssiger« Bevölkerung infolge fortschreitender Rationalisierung und Erhöhung der Profitrate, durch Kriege und Vernichtung Tausender Menschen im Mittelmeer. Das System geht zugrunde, aber dann mit uns, wenn wir die Sache nicht selbst in die Hand nehmen. Der Kongress kann dazu inspirieren.

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder ist Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP)