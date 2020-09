junge Welt sucht Statements und Fotos für die neue Abo-Kampagne

Die allermeisten Tageszeitungen sind sich in den Kernfragen einig, wenn es um die Eigentumsfrage und Zugang zu den gesellschaftliche Produktionsmitteln geht: privat geht vor kollektiv. Hier ist die junge Welt allein auf weiter Flur und setzt den herrschenden Verhältnissen jeden Tag etwas entgegen. Genau aus diesem Grund ist sie nicht nur in der deutschsprachigen Medienlandschaft, sondern auch für viele Menschen in ihrem Alltag unverzichtbar geworden.

Wie vor Kurzem in der jungen Welt erwähnt, startet demnächst unsere Abo-Aktion mit dem Titel »Unverzichtbar«. Ab dem 2. Oktober kommen regelmäßig Leserinnen und Leser der jungen Welt zu Wort und erklären kurz und bündig, warum diese Zeitung aus ihrer Sicht unverzichtbar geworden ist. Dafür laden wir Leserinnen und Leser dazu ein, uns ein kurzes Statement mit einem Foto an aktion@jungewelt.de zu schicken. Ganz gleich, ob als Einzelperson oder politische Gruppe, ob mit Euch in voller Größe und Schönheit oder hinter der Zeitung versteckt, ob als Gewerkschafter, Rentner, Schüler, Student, Arbeitsloser, Angestellter, politischer Aktivist, Künstler etc. - wir freuen uns auf Eure Einsendungen!

Vor einer Veröffentlichung kommen wir in jedem Fall auf Euch zu.