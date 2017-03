Besser als Hertha

Sind einander schon länger auf den Fersen: Eisspeedway-Weltmeister Dimitri Koltakow (r.) und Igor Kononow Foto: picture alliance

Für Freunde des Berliner Spitzensports gab es am Wochenende manch Interessantes: Hertha, Union, Eisbären, Berlin Recyc­ling Volleys (wie sie ja politisch korrekt heißen), sie alle waren gefordert. Die meisten dieser »Platzhirsche« waren allerdings auswärts aktiv, was es zusätzlich erleichterte, ein Ereignis zu besuchen, das in der Gunst der archaischen Sportfanatiker Berlins sogar über den Partien der besagten Vereine rangieren sollte. Denn immerhin handelte es sich beim viertägigen 44. Eisspeedway Berlin im Horst-Dohm-Eisstadion zu Wilmersdorf, der von Donnerstag bis Sonntag ausgetragen wurde, um eine Veranstaltung, in die neben der Deutschen Meisterschaft gleich zwei WM-Rennen (Grand Prix 7 und Grand Prix 8) eingebettet waren. Die Berliner PS-Fans der sich selbst gerne als »Ice Speedway Gladiators« bezeichnenden Zweiradpiloten wussten das zu schätzen und pilgerten bei schönem, fast frühlingshaften Wetter in Scharen in die Arena, um deren markante sportliche Vollgasbetätigung zu bestaunen, bei der die Fahrer mit leichten Speedwaymotorrädern über glatte Eisbahnen rasen und die ob der faszinierenden Kurvenschräglage visuell besonders viel Eindruck macht. Eigentlich hatte man in der frühen Sowjetunion nur auch im Winter für Motocross-Sandbahnrennen trainieren wollen. Doch das improvisierte Training entwickelte sich schnell zum eigenen Sport.

Welcher mittlerweile auch hierzulande beliebt ist: Selbst beim Training am Freitag wollten 600 Fans zusehen, am Samstag beim ersten Teil des WM-Programms waren es 4.000, die schon Stunden zuvor und danach bei deftigem Essen und inspirierenden Getränken feierten. Wen sie zuvörderst bejubeln mussten, stand von vornherein fest, denn die Russen beherrschen den Eisspeedway noch besser als die Norweger den Skilanglauf. Zu fünft führen die Rennfahrer aus dem Osten das WM-Ranking an, zu fünft waren sie auch in Berlin vertreten und machten die WM zur russischen Meisterschaft mit ausländischer Beteiligung. Wann immer ein Russe in einem der 20 Vorläufe, zwei Halbfinals und im Endlauf vertreten war, fuhr er vorneweg. Waren es zwei oder drei, dann geschah dasselbe als Duo oder Troika.

Folgerichtig war das Ergebnis denn auch ein russischer Dreifacherfolg: Der in der WM-Wertung führenden Dimitri Koltakow, der Weltmeister von 2015 und Vizeweltmeister 2016, siegte vor seinen härtesten Konkurrenten Igor Kononow und Dinar Walejew. Gewissermaßen als »Alibi-Nichtrusse« durfte Franz Zorn (Österreicher) das Viererfinale auffüllen. Im Halbfinale war Daniil Iwanow nur dritter geworden und hatte damit den Endlauf knapp verpasst. Bei der Siegerehrung ertönte die epische russische Hymne freilich dennoch in voller Lautstärke zum Mitsingen. Das anschließende Feuerwerk war seinerseits eine Sinfonie in Knalleffekten.

Dass sich sportlich am Sonntag alles in ähnlicher Form wie früher schon wiederholen würde, daran hatte niemand Zweifel gehabt. Deutsche Fahrer waren übrigens im 16er Feld auch dabei. Als bester schaffte es der 32jährige Bayer Johann Weber ins Halbfinale, wo er sich die Konkurrenten zwar von hinten anschaute, aber am Ende damit Rang acht belegte. Der 28jährige Max Niedermaier, zwar ebenfalls Bayer, aber auch Teil des im Vorjahr neu gegründeten Teams Eisspeedwayunion Berlin, schilderte anschaulich, was ihn von den russischen Vornewegfahrern unterscheidet: »Die Starts sind mein Problem. Auch beim gnadenlosen Reinhalten in die erste Kurve muss ich mich noch verbessern, denn wenn du dich nicht von Beginn an auf einem vorderen Platz einreihst, wird es mit dem Überholen schwierig. Das ist aber in erster Linie eine Kopfsache.«