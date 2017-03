Ohne Tiefenschärfe

»Frankreich wieder in Ordnung bringen«. Mitglieder des Front National plakatieren Wahlwerbung (Lyon, 2. Februar 2017 Foto: Robert Pratta/Reuters

Der Aufstieg des »Front National« (FN) wird von deutschen Medien eher selten thematisiert. Die im Roman »Der Block« (Le Bloc) des französischen Autors Jérôme Leroy geschilderte Machtübernahme einer fiktiven Rechtspartei in einem Frankreich der näheren Zukunft sollte von daher auf jeden Fall zur Kenntnis genommen werden.

Es handelt sich um einen Politthriller: Frankreich steht darin an der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. Die gedemütigte und sozial deklassierte Bevölkerung der Vorstädte – hauptsächlich Migranten der zweiten und dritten Generation – liefert Polizei und Militär blutige Straßenkämpfe. Während die Zahl der Toten stündlich steigt, entschließen sich bürgerliche Parteien, die rechtsextreme Sammelbewegung »Der Block« mit ins Regierungsboot zu holen. Deren Vertreter fordern jedoch zahlreiche Ministersessel. Ein politisches Tauziehen beginnt.

Der 2011 im Original erschienene Roman behandelt die letzten 24 Stunden vor Neubildung der Regierung aus Sicht zweier Antihelden. Der eine von ihnen – Antoine – hatte sich in der Jugendzeit vom provinziellen Mief und der Beschränktheit seiner bourgeoisen Sippschaft abgesetzt, engagierte sich in der ultrarechten Szene, wurde einer ihrer führenden Ideologen und steht nun nach seiner Eheschließung mit der Parteiführerin des »Blocks« kurz vor der Übernahme eines lukrativen Regierungspostens. Einziges Hindernis vor diesem krönenden Abschluss seiner Karriere ist sein Freund Stanko. Dieser – die zweite Hauptfigur des Romans – kommt aus der Unterschicht, ist ein militanter Rassist, nahm Antoine viele Jahre lang die kriminelle Drecksarbeit ab, weiß jetzt zuviel und hat außerdem reichlich Blut an den Händen kleben. Und Stanko ist klar, dass es für Antoine nur eine Lösung seines Problems gibt …

Der Roman ist an den Stellen wirklich gut, wo er die verschiedenen Strömungen sowie die Wurzeln der rechtsextremen Bewegung in Frankreich beschreibt, auch ihre inneren Auseinandersetzungen, kriminellen Finanzierungsmethoden sowie die äußerst brutalen und hinterlistigen Methoden zur Ausschaltung politischer Gegner. Die soziale Wirklichkeit außerhalb der rechten Subkultur kommt im Roman allerdings nur punktuell zum Vorschein und dann durch die verzerrte Sicht der beiden Hauptfiguren gebrochen. Das Versagen der französischen Linken als Voraussetzung für den Aufstieg der Rechten wird behauptet, aber nicht hinreichend erklärt. Gleich zu Anfang des Buches lässt der Autor eine 1968er Ikone (leicht zu erraten, welche reale Person sich hinter dem »Rotschopf« verbirgt) vom Antihelden Antoine gehörig abwatschen.

Auf eine Entlarvung der sozialen Demagogie der Rechten wartet der Leser indes vergeblich. Mehrere in das Buch eingestreute Schilderungen der Hintergründe der blutigen Krawalle in den Vorstädten werden durch Kommentare abgeschwächt, dies sei die Sicht der Kommunisten, auf die jetzt aber niemand mehr höre. Militante Antifas, die als einzige dem Vormarsch der rechtsextremen Banden erbitterten, wenn auch vergeblichen Widerstand entgegensetzen, werden mehrfach erwähnt, bleiben jedoch konturlos, ihre Ideologie verschwommen. Auf die Chance, die finale Auseinandersetzung zwischen Antoine und Stanko als eine politische Säuberung in der Art des »Röhm-Putsches« von 1934 zu schildern, hat der Autor wohl ganz bewusst verzichtet. Letztlich geht es beim Showdown dann nur um einen privaten Racheakt wegen eines vertuschten Mordes.

Und was meint der Autor selbst zum FN? Im Nachwort schreibt Leroy, dass »die klassischen antifaschistischen Denkmuster allein nicht mehr genügen, um ein Phänomen zu verstehen, das auf dem gesamten europäischen Kontinent ein solches Ausmaß angenommen hat«. Das ist sicher nicht falsch. Die Sicht des Autors auf die Entstehung rechtsextremer Verhaltensweisen ist allerdings durchaus konventionell. Wie Leroy im Nachwort schreibt, orientierte er sich stark an schon älteren Werken italienischer Filmemacher, die das Problem der unbewältigten faschistischen Vergangenheit auf die Ebene der Sexualpsychologie verlagerten. Die Charakteristika der beiden Hauptfiguren des Romans werfen daher mehr Fragen als Antworten auf. Wird man zwangsläufig zum rassistischen Mörder, wenn man seine Mutter beim Sex mit einem arabischen Lebensmittelhändler erwischt? Kann man seinen kommunistischen Großvater bewundern und gleichzeitig dessen politisches Erbe mit Füßen treten?

Längst ist bekannt, dass es sich beim Fußvolk ultrarechter Parteien und Gruppen meist um armselige Würstchen handelt, die auf Zumutungen der spätkapitalistischen Gesellschaft bösartig und unsolidarisch reagieren. Und dass es sich bei derzeitigen faschistoiden Regimes nicht mehr um Versuche zur Erringung der Weltherrschaft handelt, sondern um repressive Notstandsdiktaturen, vergebliche Versuche, die gesellschaftlichen Zerfallserscheinungen mit Mitteln brutaler Gewalt aufzuhalten. Genau dies kommt in dem Buch aber nicht vor.

Jérôme Leroy: Der Block. Kriminal­roman. Aus dem Französischen übersetzt von Cornelia Wend. Edition Nautilus, Hamburg 2016, 320 Seiten, 19,90 Euro