Nachschlag: AfD aufhelfen

Bündnis gegen rechts demonstriert in Berlin gegen Aufmarsch von Rechtspopulisten und Neonazis (4.3.17) Foto: Po-Ming Cheung

Während am Samstag ein rechter Mob durch die Hauptstadt zog, hielt die Berliner AfD im Brandenburgischen ihren Landesparteitag ab. Im Zentrum stand dort die Wahl der Kandidaten für die Bundestagswahlen. »Bislang war es kein gutes Jahr für die AfD, die Umfragewerte sinken deutlich«, so die betont sachliche Anmoderation. Der ebenso sachlich präsentierte Vorortbericht von Agnes Taegener, gebaut um ein empathisch geführtes Interview mit dem Abgeordneten Gottfried Curio, präsentierte eine ganz normale Partei mit ihren ganz normalen Problemen. Beatrix von Storch habe es »im Reigen der vielen Bewerber« auf Platz eins geschafft, für sie werde es den »Karriereschritt« in den Bundestag definitiv geben. »Ich werde keinen Kompromiss mit dem Islam machen«, das sei »die Schicksalsfrage unserer Nation«, darf sie verkünden. Auch sonst gelangte die nationale Botschaft praktisch unhinterfragt an die Empfänger. So geht wohl Wahlkampfhilfe auf öffentlich-rechtlich. (shu)