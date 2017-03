In der Fremde

Es ist ja nicht so, dass es einem nicht manchmal auf die Dauer zu kalt ist. Im Alter hat man es nun mal eben gerne wärmer insgesamt. Der Schwager von Frau Schletter hat sich jetzt auf seine alten Tage auf Mallorca angesiedelt, weil’s da sonniger ist, und dafür muss man gar kein Millionär sein, sagt Frau Schletter, weil der Spanier es auch nicht so dicke hat und deshalb alles nicht so teuer ist und man sowieso in der Hitze nicht soviel essen kann. Es ist aber nicht mehr so, dass die Eingeborenen gar nichts haben, das war früher, wenn man da nach Italien oder Spanien fuhr, konnte man den dicken Maxe spielen und mit der D-Mark rumwerfen, das macht keiner mehr, weil die sich tüchtig ins Zeug gelegt haben. Vor allem bei den öffentlichen Klos, hat der Schwager geschrieben, da haben die hier unten schwer aufgeholt.

Die Cousine von Frau Brüser, die ist jetzt ganz nach Italien. Die war neulich zu Besuch, weil sie ohne Schwarzbrot verrückt wird, einmal im Jahr braucht sie Schwarzbrot. Das können die da unten nicht, sagt sie, die können jede Menge Nudeln, wobei sie »Pasta« sagt, weil sie das schick findet, die kann nämlich gar kein Italienisch. Das braucht sie nicht, sagt sie, da, wo sie wohnt, gibt’s keine Italiener. Das versteh’ ich nun gar nicht, ich meine, man will doch nicht nur Leute wie Frau Brüsers Cousine sehen, wenn man extra nach Italien zieht, aber sie sagt, man muss auch mal unter sich sein. Weil die Italiener so laut sind und immer nur italienisch sprechen, was ja logisch ist, aber sie hat gedacht, die könnten alle Deutsch, weil sie mal Gastarbeiter waren und weil die Deutschen schließlich seit Jahrzehnten nach Italien fahren, und da könnten die sich ein bisschen nach richten.

Diese Cousine von Frau Brüser ist ständig dunkelbraun, was einen in unserem Alter nicht schöner macht, und sie sagt, man spart viel, weil man keinen Wintermantel braucht und keine Heizung und nicht mehr in Urlaub fahren muss, weil man ja schon da ist, und man muss sich nicht wie im Urlaub dauernd auf fremde Länder und Gebräuche einstellen, die man nicht versteht, weil der Italiener einem eben gar nicht unterkommt, da wo sie lebt. Der Schwager von Frau Schletter kommt gar nicht mehr her, weil sie auf Mallorca jetzt auch Schwarzbrot anbieten, die sind da schon weiter als in Italien und lassen sich auch bereichern von der deutschen Kultur, schreibt der Schwager, und sie kochen nicht nur Nudeln, und er fühlt sich wie zu Hause, außer dass die Sonne scheint. Für mich wär’ das nichts, noch mal umzuziehen mit allem Drum und Dran wegen dem bisschen Sonne, ich kauf mir ja doch gerne ab und zu einen neuen Wintermantel, und saubere Klos gibt’s hier schließlich schon lange.