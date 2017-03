»Gruppe Freital« nur Spitze des Eisbergs

Zum bevorstehenden Auftakt des Strafprozesses gegen Anhänger der mutmaßlich rechtsterroristischen »Gruppe Freital« erklärte Kerstin Köditz, Sprecherin für antifaschistische Politik der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag, am Sonntag:

Fast zwei Jahre nach Gründung der »Bürgerwehr Freital« beginnt endlich die juristische Klärung der rechtsmotivierten Anschlagsserie im Raum Freital und Dresden. Von der Hauptverhandlung erwarte ich eine Aufarbeitung der äußerst gewalttätigen Phase, in die der moderne Neonazismus in den vergangenen beiden Jahren in Sachsen eingetreten und die bis heute nicht ausgestanden ist. Die »Gruppe Freital« war ein Hauptprotagonist dieser Entwicklung – aber längst nicht der einzige. In dem Zusammenhang sind etliche gewalttätige Angriffe und rassistische Ausschreitungen nicht nur in Freital bis heute ungeklärt und ungesühnt.

Ich erwarte außerdem ein klares Zeichen, dass die Zeit des Wegschauens, in der man alles verhätschelt hat, was auf der Pegida-Welle mitgeschwommen ist, vorbei ist. Dafür müssen die militanten Netzwerke ausgeleuchtet werden, die hinter den braunen Gewaltexzessen der jüngsten Zeit stehen. Die »Gruppe Freital« ist nur ein kleiner Ausschnitt davon, die buchstäbliche Spitze des Eisbergs, und es stehen längst nicht alle mutmaßlichen Unterstützer vor Gericht. Schon die Bezeichnung »Gruppe Freital« ist eine Irreführung, denn lokale Beschränkungen und klare Grenzen zu anderen Strukturen – etwa zur ­»Freien Kameradschaft Dresden« – bestanden offenbar nicht.

Vor Gericht kann allerdings nicht vorangegangenes Staatsversagen wettgemacht werden. Tatsache ist: Die Staatsregierung und ihr sogenannter Verfassungsschutz haben sich für die Freitaler »Bürgerwehr« zunächst nicht interessiert. Die treibenden Kräfte – darunter einige der Angeklagten – waren sofort erkennbar, propagierten unter Klarnamen Gewalt. In dieser Radikalisierungsphase hätte eingegriffen werden müssen. Eingeschritten wurde auch dann noch nicht, als die Anhänger Spreng­übungen durchführten und damit regelrechten »Wehrsport« trieben. Dass die »Gruppe Freital« zunächst unbehelligt wüten und Menschenleben aufs Spiel setzen konnte, zeigt auch: Lehren aus dem NSU wurden ausgerechnet in Sachsen nicht gezogen.

Das Berliner »Bündnis gegen rechts« versandte am Sonnabend eine Pressemitteilung anlässlich der antifaschistischen Demonstration, die am selben Tag in der Hauptstadt stattgefunden hatte:

Heute demonstrierten mehr als tausend Menschen gegen rechte Hetze und Rassismus in der Berliner Innenstadt. Grund war der rechte Aufmarsch unter dem Motto »Merkel muss weg«. (...)

Peter Smolinski: »Vielen Dank an alle Demonstranten und Aktive, die heute gegen rechts auf die Straßen gegangen sind. Unser Protest war vielfältig, laut und sichtbar! Wir freuen uns, den Rechten mit über tausend Berlinerinnen und Berlinern gezeigt zu haben, dass sie in Berlin nicht willkommen sind. (...)« Hannah, die sich im Bündnis engagiert, ergänzt: »Die Nazis konnten nicht an die Mobilisierungserfolge der letzten Jahre anknüpfen. Sie waren eindeutig weniger als beim letzten Mal und nicht einmal halb so viele wie wir. Berlin hat gezeigt, dass Berlin besser ohne Nazis ist. (...)«

Nach der Demonstration haben viele Menschen versucht, den Naziaufmarsch dezentral zu blockieren. (So) konnten die Rechten erfolgreich daran gehindert werden, ihre geplante Route zu laufen. Dass sie jedoch wieder durch das Scheunenviertel geführt wurden, ist erschreckend und schockierend, da hier in den 1930er Jahren ein Pogrom stattgefunden hat. (...)