IG Metall droht Streiks an

Thyssen-Krupp gehört zu den führenden Stahlherstellern in der BRD. Auf der Aktionärsversammlung des Konzerns im Januar in Bochum erinnerten Arbeiter Vorstandschef Heinrich Hiesinger daran, wem Profite und Managerboni zu verdanken sind Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

Am heutigen Montag nachmittag beginnt in Essen die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die nordwestdeutsche Stahlindustrie. Diese betreffen die rund 72.000 Beschäftigten der Branche in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Die Industriegewerkschaft Metall fordert 4,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, die Verlängerung des Tarifvertrages zur Altersteilzeit sowie eine Verlängerung des Vertrages über den Einsatz von Werkverträgen. Der Arbeitgeberverband Stahl e. V. hatte dies bereits in der ersten Runde für nicht finanzierbar erklärt.

Die IG Metall hat daher vor dem Beginn der erneuten Gespräche »flächendeckende Warnstreiks« am Dienstag für den Fall angekündigt, dass die Unternehmer wieder kein »verhandlungsfähiges« Angebot vorlegen. Die Friedenspflicht endete am 28. Februar, seither sind Arbeitskampfmaßnahmen zulässig. Zu den Schwerpunkten in den Gesprächen gehört laut Gewerkschaft auch die Beschäftigungssicherung. Verhandlungsführer der Konzerne ist Andreas Goss, Vorstandsmitglied bei Thyssen-Krupp und dort zuständig für die Stahlsparte. Er hatte nach der ergebnislosen ersten Runde am 22. Februar von »äußerst schwierigen« Verhandlungen gesprochen. Die »Ertragslage vieler Unternehmen« der Branche sei »äußerst unzureichend«, erklärte er.

Demgegenüber hatte IG-Metall-Verhandlungsführer Knut Giesler die Forderungen der Gewerkschaft auch mit der stabilen Lage der Stahlindustrie begründet. »Ende 2016 lagen die Auftrags­eingänge über denen aus 2015«, hatte er noch vor der ersten Runde betont. Es deute zudem einiges darauf hin, dass sich die Situation »in diesem Jahr weiter leicht verbessert«. Giesler verwies diesbezüglich auf die Prognosen der Industrie selbst. Nachdem die Preise für Stahl Ende 2015 auf einen historischen Tiefstand gefallen waren, erholten sie sich seit Frühjahr 2016 wieder. Ursachen dafür sind laut IG Metall unter anderem geringere Exportmengen und höhere Stahlpreise chinesischer Hersteller sowie leere Lager der verarbeitenden Industrie. Giesler betonte, die IG Metall habe bei ihrer Tarifforderung auch die Risiken berücksichtigt, die nach wie vor für die deutsche Eisen- und Stahlindustrie bestünden.

Für die Beschäftigten im Saarland und in Ostdeutschland werden separate Gespräche geführt, die Gewerkschaft stellt dort die gleichen Forderungen wie im Nordwesten. Die erste Verhandlungsrunde für die etwa 8.000 Kollegen in den neuen Bundesländern war am 28. Februar in Berlin ebenfalls ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Ein zweites Treffen ist für den 21. März vereinbart.

Die Stahlindustrie klagt noch immer über die Billigkonkurrenz aus China. Derweil werden im Reich der Mitte bereits seit dem vergangenen Jahr Überkapazitäten in gewaltigem Umfang abgebaut – und die Umstrukturierung geht weiter. Gleichwohl seien die chinesischen Importe in die Europäische Union im vergangenen Jahr mit sechs Millionen Tonnen immer noch doppelt so hoch gewesen wie 2013, wie der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, Mitte Februar auf der »Handelsblatt Jahrestagung Stahlmarkt 2017« in Düsseldorf betonte. 2015 waren es aber noch 7,2 Millionen Tonnen gewesen. Kerkhoff verwies allerdings darauf, dass beispielsweise Indien und der Iran, gestützt mit staatlicher Hilfe, ihre Lieferungen in die EU steigern. (jW-Bericht)