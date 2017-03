Erdogan bemüht Nazivergleich

Am 18. Februar fand eine Jubelveranstaltung mit dem türkischen Premierminister Binali Yildirim in Oberhausen statt. Zur Zeit ist es schwierig. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will am Dienstag Hamburg besuchen. Das bestätigte die Polizei am Sonntag laut Nachrichtenagentur dpa. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Es werde eine Lagebeurteilung vorgenommen. Cavusoglu will sich in den kommenden Tagen auch mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) treffen, der in einem Gastbeitrag für Bild am Sonntag (BamS) vor einer weiteren Eskalation der Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei warnte. Unterdessen hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Deutschland wegen der Absage von Werbeauftritten türkischer Minister Nazimethoden vorgeworfen. »Eure jüngsten Praktiken unterscheiden sich nicht von den Nazipraktiken in der Vergangenheit«, sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf einer Veranstaltung der regierungsnahen Frauenorganisation »Kadem« in Istanbul. Er warb dort anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentags am 8. März für ein »Ja« bei der Abstimmung über ein Präsidialsystem in der Türkei, nachdem dort landesweit zahlreiche Demonstrationen zum Frauentag verboten worden waren. Deutschland habe »nichts mit Demokratie zu tun«, betonte Erdogan laut Anadolu.

In den vergangenen Tagen waren mehrere Auftritte türkischer Minister in Deutschland abgesagt worden – allerdings von kommunalen Verantwortlichen wie etwa dem parteilosen Bürgermeister von Gaggenau, Michael Pfeiffer. Die Bundesregierung hatte sich bedeckt gehalten. Außenminister Gabriel ist erklärtermaßen nicht generell gegen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. »Wir dürfen das Fundament der Freundschaft zwischen unseren Ländern nicht kaputtmachen lassen«, schrieb Gabriel in BamS. Die deutsch-türkische Freundschaft sei tiefer als die diplomatischen Spannungen, die wir gerade erleben. »Deutsche und Türken sind zu eng befreundet, um aus politischen Meinungsverschiedenheiten dauerhaft Hass und Unverständnis entstehen zu lassen.«

Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci wollte am Sonntag abend ab 18.30 Uhr im Kölner »Senats Hotel« für die Zustimmung der Deutschtürken zum Präsidialsystem werben. Die Stadt Köln hatte sich geweigert, der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) einen Saal im Bezirksrathaus Porz für eine Veranstaltung mit Zeybekci zu vermieten. Auch der Betreiber einer Eventhalle in Frechen sagte ab. (dpa/jW)