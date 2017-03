»Elementarer Teil der Hochschule«

Studierende bevölkern nicht nur die Hörsäle, sondern als Arbeitskräfte auch Bibliotheken, Labore und Büros in den Universitäten. Selbst in der Lehre sind sie tätig Foto: Michaela Rehle/Reuters

Berlin ist noch immer das einzige Bundesland, in dem es überhaupt einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte gibt. Im April soll dieser, nach jahrelangen Bemühungen der Gewerkschaften, endlich neu verhandelt werden. Wie kam es überhaupt dazu, dass Berlin solch eine Absicherung hat?

In anderen Orten gab es zwar Initiativen, Tarifverträge durchzusetzen, aber die waren bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. In Berlin gibt es ihn schon seit 1979, und es war der besonderen Situation in Westberlin geschuldet, wo alles ein bisschen anders lief als anderswo. Man hatte ein Stu­dienmodell, in dem viel selbst gesteuert werden konnte, das Berliner Tutorenmodell. Das hat man durch den Tarifvertrag absichern wollen. Dann gab es noch mal einen großen Streit um diesen Tarifvertrag im Jahr 1986, als er vom Land gekündigt wurde. Er musste in einem mehrwöchigen Tutorenstreik erstritten werden. Dieser »TV Stud II« besteht im wesentlichen unverändert seitdem fort.

Wer sitzt den Vertretern der Studierenden und den Gewerkschaften bei den Verhandlungen überhaupt gegenüber?

Ganz lange war es so, dass die Hochschulen reine Länderveranstaltungen waren. Da saßen das Land Berlin beziehungsweise sein Arbeitgeberverband für den öffentlichen Dienst am Tisch. Das hat sich seit Anfang der 2000er Jahre geändert. Die Hochschulen in Berlin haben nun selbst Arbeitgebereigenschaft. Wir verhandeln also direkt mit ihnen.

Die letzten Gespräche mit den Hochschulen sind schon relativ lange her. Warum konnten Sie in der Zwischenzeit keine Verbesserungen für die studentischen Beschäftigten durchsetzen?

Die letzte Lohnerhöhung hatten wir 2001. Seitdem haben wir mehrere Versuche unternommen, etwas zu bewegen, das letzte Mal 2011. Da saßen wir auch am Verhandlungstisch, und es gab sogar ein Angebot: Lohnsteigerungen von 2,5 Prozent. Nachdem es zehn Jahre keine Verbesserungen gegeben hatte, lehnten wir das ab. Daraufhin hieß es, wir bekämen gar nichts. Wir waren einfach nicht gut genug organisiert, um diese Mauer aufzubrechen. Deshalb haben wir jetzt einen anderen Weg gewählt und erst mal die Beschäftigten organisiert, bevor wir die Gespräche gesucht haben.

Diese Organisation stelle ich mir relativ schwierig vor, da sich die Studierenden mit Job an der Uni meist nicht als Lohnabhängige begreifen.

Das hat sich aus zwei Gründen verändert. Zum einen steigen die Preise, in Berlin besonders in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Davon sind Studierende wie alle Geringverdiener besonders betroffen. Die Bereitschaft zu sagen, es geht nicht mehr, ist größer geworden. Zum anderen haben sich die Aufgaben, die Studierende übernehmen, verändert. Sie finden studentische Beschäftigte nun in allen Bereichen der Hochschule: IT, Verwaltung, Bibliothek, Lehre, Forschung. Es ist ein Bewusstsein dafür da, dass man ein elementarer Teil der Hochschule geworden ist.

Drücken die Hochschulen die Löhne, indem sie Studierende auf diesen Arbeitsplätzen beschäftigen?

So ganz abwegig ist das nicht. Seit 2001 beträgt der Stundenlohn 10,98 Euro. Das wäre im Gehaltsgefüge des Tarifvertrags der Länder, TV-L, der für alle anderen Beschäftigten an Hochschulen gilt, die Entgeltgruppe 2 für »einfache Tätigkeiten«. So billig bekäme man das, was studentische Beschäftigte tatsächlich machen, niemals, wenn man ihre Arbeit nach TV-L bezahlen müsste. Ihre Aufgaben entsprechen zu großen Teilen denen der mittleren Entgeltgruppen im TV-L. Und selbst da bewegen wir uns mit unserer Forderung nach einem Stundenlohn von 14 Euro immer noch an der unteren Grenze.

Warum gehen Sie davon aus, dass Sie dieses Mal erfolgreich sein werden?

Insgesamt gibt es an Berliner Hochschulen etwa 8.000 studentische Beschäftigte. Seit Mai 2016 haben wir 850 von ihnen gewerkschaftlich organisiert, zusätzlich zu denen, die ohnehin schon Mitglied waren. Das ist schon nicht wenig. Die Politik steht hinter uns: Im Koalitionsvertrag findet sich ein Bekenntnis zu einem neuen und verbesserten »TV Stud«. Die Voraussetzungen sind jetzt so gut wie nie. Trotzdem werden wir uns noch beweisen müssen. Ohne weiteren Druck werden wir unsere Forderungen nicht durchsetzen. Da wird sich zeigen müssen, dass die vielen Leute, die sich organisiert haben, dann auch auf die Straße gehen.