SPD-Facelifting für die »Agenda 2010«

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder setzte den Genossen die Pistole auf die Brust und bekam auf dem SPD-Sonderparteitag am 1. Juni 2003 die nötige Mehrheit für sein Sozialkahlschlagsprogramm Agenda 2010 Foto: dpa/Stephanie Pilick

Die Sozialdemokraten machen Nägel mit Köpfen: Ein am Wochenende bekanntgewordenes, maßgeblich von Sozialministerin Andreas Nahles erarbeitetes Papier für den Bundestagswahlkampf sieht unter anderem vor, dass Arbeitslosengeld I wieder bis zu zwei Jahre lang gezahlt werden soll. Erwerbslose, »die sich weiterqualifizieren«, sollen so besser vor dem Absturz in Hartz IV geschützt werden. Das Vorhaben soll am heutigen Montag im Parteivorstand beraten werden.

Der Bezug von ALG I ist derzeit in der Regel auf maximal zwölf Monate begrenzt, bei über 50jährigen auf 24 Monate. Das SPD-Papier sieht auch vor, dass man nicht mehr zwölf Monate innerhalb von zwei Jahren gearbeitet haben muss, um ALG I zu erhalten, sondern zehn Monate innerhalb von drei Jahren. Für Hartz-IV-Bezieher soll das Schonvermögen von 150 Euro auf 300 Euro pro Lebensjahr verdoppelt werden. Es bezeichnet den Betrag an Ersparnissen, die man nicht aufbrauchen muss, bevor man die Sozialleistung erhält.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte Korrekturen bei der »Agenda 2010« angekündigt. Mit dem 2005 in Kraft gesetzten Maßnahmenpaket, dessen Kern die Hartz-»Reformen« bildeten, hatte die Koalition von SPD und Grünen 2005 einen in der BRD-Geschichte beispiellosen Sozialabbau in Gang gesetzt. Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping forderte Schulz am Sonntag auf, »die Agenda 2010 und Hartz IV grundsätzlich« zu überwinden. Ihre Partei biete der SPD einen »Solidarpakt gegen die Armut an«. Nötig sei insbesondere die »Abschaffung der Sperrzeiten und der Hartz-IV-Sanktionen«, so Kipping. Diese Strafmaßnahmen brächten erwiesenermaßen nicht mehr Menschen in Arbeit, sondern seien eine »Angstmaschine und Modernisierungsbremse«.

Die Grünen-Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer sagte der dpa, »größtes Manko« des SPD-Konzepts sei, dass ALG-II-Bezieher davon nichts haben. Auch der viel zu niedrige ALG-II-Regelsatz werde nicht zur Debatte gestellt, monierte die Politikerin. (dpa/jW)