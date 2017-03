70 + 70 + 9

Uschi Brüning und F. W. Bernstein zum Geburtstag am 4. März

Uschi Brüning wird siebzig

Fritz Bernstein siebzig plus neun

Aus diesen Zahlen ergibt sich

Eins-vier-neun Jahre sich freu’n

*

Einhundertneunundvierzig

mal Jazzgesang, mal Gedicht

Zeichnungen, komisch und würzig,

und immer alles, weniger nicht

*

Leidenschaft, Charme und Schönheit

reichen einander die Hand

Wäre der Deutschteil der Menschheit

so weit, dieses wäre mein Land

*

Voll Nonsens in Versen und Bildern

und Suchtpotentialgesang

Ich könnte es schwelgerisch schildern,

wochen- und jahrelang

*

Doch will ich mich darin bescheiden

mich zu verneigen vor those two high above

und singend und dichtend den beiden

zu zeigen: Sincerely and always yours – Big Love