Zwei in einem

Ihr großes Jubiläum konnte junge Welt nicht irgendwo feiern. Die große Gala anlässlich des Geburtstags der Zeitung sollte da stattfinden, wo sie ihre Wurzeln hat – im Herzen des Ostens von Berlin. Unweit des Alexanderplatzes ist das denkmalgeschützte Kino »International« eines der Schmuckstücke der Karl-Marx-Allee. Am Samstag vor einer Woche wurde auf der Tafel über den Eingängen kein Film angekündigt, »70 Jahre junge Welt« stand in großen Lettern darauf. Die beleuchteten Schaukästen davor zeigten alte und neue Plakate, die die Haltung der Zeitung widerspiegeln: Klar Position beziehen gegen Krieg, für internationale Solidarität und Gerechtigkeit.

Zunächst ließen sich die 550 Gäste, Wegbegleiter, Zeitzeugen, ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter im Foyer des Kinos den ausgeschenkten Rotkäppchen-Sekt schmecken. Auf sie wartete ein wahre Marathonveranstaltung. Nicht wenige sollten nach der aus Revue und Konzert bestehenden Gala sagen, dass sie eigentlich zwei Veranstaltungen an einem Abend besucht hätten, so prall gefüllt war das Programm. Mehr als fünf Stunden verflogen förmlich. »Es war meiner Meinung nach die beste Jubiläumsveranstaltung, die die junge Welt je hatte«, meinte Margit Stolzenburg danach. Sie muss es wissen, schließlich hat sie als langjährige Mitarbeiterin in Redaktion und Verlag schon einige jW-Feiern besucht.

Durch den ersten Teil führte Gina Pietsch als Moderatorin. Die Chanteuse gab zwischen aufwendig geschnittenen Bewegtbildern auf der Leinwand immer wieder Anekdoten zur Zeit und der Zeitung zum besten, nahm mit ihrem Charme den zahlreichen Gesprächspartnern die Nervosität vor dem Rampenlicht. Mit dem letzten Lied spannte sie die Brücke zum sich anschließenden Konzert: »Por todo Chile«, geschrieben von Daniel Viglietti. Der große Singer/Songwriter aus Uruguay kam wenig später unter tosendem Beifall mit Schauspieler Rolf Becker auf die Bühne. Seit 40 Jahren sind die beiden enge Freunde und gaben nun für die junge Welt ein hochemotionales Gastspiel. Becker führte zur Gitarrenbegleitung Vigliettis auf deutsch in den Text des jeweiligen Liedes ein, fließend ging es in die spanischsprachige Darbietung über.

Lyrik, Melodie und Atmosphäre fesselten bis zur letzten Minute. Etwa als Viglietti »Cruz de Luz« anstimmt, einen Song, den Victor Jara von ihm gecovert hatte und der vom 1966 ermordeten kolumbianischen Befreiungstheologen Camilo Torres handelt. »Sie brachten ihn um, während er sein Gewehr holen wollte / Es war Gott, der schrie: Revolution! / Als er fiel, war da kein Kreuz, sondern Licht / und als sie sich umdrehten / sahen sie: Da waren 100.000, bewaffnet«, heißt es darin. Der Genuss des einmaligen Auftritts von Viglietti mit Becker wird demnächst einem noch größeren Publikum zuteil. Die Veröffentlichung eines Audiomitschnitts des Konzerts ist in Planung.