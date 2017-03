Von Widersacher Ramses gejagt, führt Moses die Hebräer aus der ägyptischen Sklaverei: »Die zehn Gebote« Foto: © 2003 by Paramount Pictures/All Rights Reserved/ Foto: ARD

Grabbers

Irland ist aus unerfindlichen Gründen sehr beliebt, deswegen diese Empfehlung für einen aber auch wirklich netten Wochenendfilm. An einer irischen Küste geschehen merkwürdige Dinge, tote Wale liegen am Strand, Fischer verschwinden, und Paddy hat plötzlich in seiner Reuse eine rätselhafte Kreatur gefangen. Und dann ziehen auch noch glibberige Krakenaliens durch den Ort. Nein. Keine Engländer. GB/IRL 2012. Regie: Jon Wright.

Tele 5, Sa., 20.15

Precht

Verlust der Mitte – Wohin driftet unsere Gesellschaft?

Die nächste Bundestagswahl wird maßgeblich im Kampf um die Mitte entschieden. Doch wer oder was ist eigentlich die Mitte unserer Gesellschaft? Wie stark ist sie »bedroht«? Richard David Precht diskutiert mit dem Journalisten Nikolaus Blome, dem stellvertretenden Chefredakteur der Bild, »warum unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet und warum Populismus so populär geworden ist«. Bisschen Comedy halt. Und so schön es ist, dass die AfD sich nun für alle deutlich in den Grenzen von 1937 bewegt und alles so schön schulzt, fragt man sich doch manchmal, ob das nicht zu früh passiert, für eine Mitte, die so gerne einfach weiter machen möchte wie bislang.

3sat, Sa., 22.45

Bayern, Bier und Politik

Familienstreit auf dem Nockherberg

Gemeinsam sollen sie im Herbst 2017 in den Bundestagswahlkampf ziehen, die CDU und die CSU – und sind zerstritten wie selten. Bei ihrer diesjährigen Nockherberg-Rückschau nehmen Ursula Heller und Werner Schmidbauer das wechselvolle Verhältnis der beiden Parteien ins Visier, die sich auf der Nockherberg-Bühne schon viele wunderbare Szenen geliefert haben. Als Gesprächspartner haben sie zwei aus dem engeren Familienkreis eingeladen, den ehemaligen CSU-Chef Edmund Stoiber und Wolfgang Bosbach, einen der Charakterköpfe der CDU. Für die Außensicht Ulla Schmidt, einst Bundesgesundheitsministerin, Gregor Gysi sowie Anton Hofreiter. Klingt nach Journalismus.

BR Fernsehen, So., 20.15

Die zehn Gebote

Moses wächst als Prinz am ägyptischen Pharaonenhof auf. Als er jedoch erfährt, dass er in Wirklichkeit der Sohn eines israelitischen Sklaven ist, ändert er sein Leben. Vorbildlich. Mit Charlton Heston (Moses), Yul Brynner (Rameses), Anne Baxter (Nefretiri), Edward G. Robinson (Dathan). USA 1956. Regie: Cecil B. DeMille.

Arte, So., 20.15