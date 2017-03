Kulturpolitik in der DDR

Zu jW vom 18./19. Februar: »›Wir werden immer eine Institution sein‹«

Es freut mich als ehemaligen Musikproduzenten beim Rundfunk der DDR, dass Sie durch das Gespräch mit Kai-Uwe Kohlschmidt auf die Musikszene in der DDR in den 80er Jahren aufmerksam machen. Um beim Titel Ihrer Serie »Blüht was im Osten?« zu bleiben, kann ich Ihnen bestätigen, dass da was blühte. (…) Da die jW zu jener Zeit das Zentralorgan der FDJ war, darf ich Ihnen mitteilen, dass es gerade die für Kultur Verantwortlichen der FDJ (sowohl beim Zentralrat bis in die Kreis­ebenen) waren, die sich lange Jahre davor (etwa ab 1972) für die Förderung dieser Musik eingesetzt und vielfältige Auftrittspodien geschaffen haben. (…) Denn die Kulturpolitik in der DDR war keine Einheitssoße, sondern ein sehr differenzierter und diffiziler Prozess. Neben Hunderten professionellen Künstlern gab es mehr als 5.000 Amateurbands, um die wir uns gemeinsam (Rundfunk, Fernsehen, Schallplatte, Komitee für Unterhaltungskunst u. a. m.) gekümmert haben. Was dabei herausgekommen ist, kann man auch nach Jahrzehnten noch hören und erleben. Ich freue mich, dass es Sandow noch heute gibt und sie sich treu geblieben sind. Und vor allem hat mir gefallen, dass Kai-Uwe Kohlschmidt sich nicht als Widerstandskämpfer geriert, wie das heute einige seiner Kollegen gerne in den Medien tun.

Walter Cikan, per E-Mail

Fiese Nationalismen

Zu jW vom 15. Februar: »Millionen für die ›Volksgenossen‹«

Die deutsche Invasion ins Sudetenland war am 1. Oktober 1938, nicht 1939, wie im Artikel geschrieben. Abgesehen davon: Ohne die Sachaussagen des Beitrags über die Finanzierung der sudetendeutschen Irredenta durch Deutschland vor und nach 1933 anzweifeln zu wollen, sollte aber auch nicht vergessen werden, wodurch sich die Tschechoslowakei das Irredenta-Problem eingehandelt hatte: durch die mit den Alliierten des Ersten Weltkriegs abgesprochene Weigerung, ein Referendum der überwiegend deutschsprachigen Landesteile im Jahre 1919 über ihre Zukunft zuzulassen. Entsprechende Demonstrationen der deutschsprachigen Bevölkerung wurden mit militärischer Gewalt niedergeschlagen. Hier wurde ein Nationalitätenkonflikt, der aus der österreichisch-ungarischen Monarchie herrührte, in die Epoche der Nationalstaaten hinein verlängert, aus dem Dogma heraus, dass die Neuordnung nach 1918 in keinem Einzelfall zu einer Stärkung der Weimarer Republik oder Restösterreichs führen dürfe.

Welchen Grad der Gehässigkeit dieser Konflikt in den späten k. u. k. Jahren erreicht hatte, lässt sich indirekt aus den »Abenteuern des braven Soldaten Schwejk« ablesen, deren Autor die Problematik aus tschechischer Sicht als Hintergrund der Handlung nutzte und offenbar – das Buch war ja ursprünglich als Fortsetzungsroman erschienen – auf allgemeinen Konsens in der tschechischen Öffentlichkeit setzte. Auch antideutsche Nationalismen sind so fies, wie Nationalismen eben sind.

Rainer Lesny, per E-Mail

Angekommen

Zu jW vom 23. Februar: »Linke will stärker für den Osten kämpfen«

Die Linke will stärker für den Osten kämpfen. Da fragt man sich, was sie in den letzten Jahren getan hat. Wo immer die Linkspartei im Osten mitregierte, verriet sie ihre Wahlversprechen: So gesehen, ist diese Partei, mindestens aber ihr opportunistischer Teil, im Establishment angekommen. Besonders verräterisch wie ein waschechter rechter Sozialdemokrat geriert sich Bodo Ramelow, der wie einst Gysi dem Antiimperialismus abschwor und sogar in der NATO nichts Anrüchiges (mehr) findet. Kann man diese Partei wirklich noch wählen? Ist sie nicht eher zu einem »kleineren« Übel verkommen? Schade, dass die DKP so schwach ist. Sie ist am Marxismus näher dran als Die Linke, die ihren Godesberger Parteitag im Dezember 1989 hatte, als Gysi u. a. den Theoretiker des Revisionismus Eduard Bernstein in die Ahnenreihe der »neuen« Partei namens SED/PDS aufnahm.

Joán Ujházy, per E-Mail

Verwundert und verärgert

Zu jW vom 25./26. Februar: »Die Linke trommelt für Regierungsbeteiligung«

Ich bin verwundert und verärgert, dass die junge Welt eine derart verfälschte Nachricht veröffentlicht. Vor allem die Überschrift ist doch völliger Blödsinn und durch die Äußerungen Sahra Wagenknechts, deren kritische Haltung zu einer Regierungsbeteiligung ja bekannt ist, in keiner Weise gedeckt. Die Bedingungen, die sie für eine Regierungsbeteiligung nannte, sind so hoch angesetzt, dass sie von der SPD sicher nie erfüllt werden. Die Sache ist also ganz und gar hypothetisch.

Hans-Ulrich Bünger, Freudenstadt

Ungewollte Verharmlosung

Zu jW vom 23. Februar: »Greuelgeschichte über Syrien«

Der Artikel von Joachim Guilliard über die Schmutzkampagne gegen Syrien ist großartig. Eine kleine, aber wichtige Anmerkung möchte ich jedoch machen: Wenn Guilliard von »der vom Westen und den Golfmonarchien unterstützten Opposition« spricht, verharmlost er damit ungewollt Terrorbanden, die bewaffnet gegen die legitime Regierung kämpfen. Opposition ist eine politische Kategorie, die Opposition sitzt vereinfacht gesagt im Parlament oder demonstriert auf den Straßen. Wer aber im Auftrag und mit dem Geld islamistischer Golfmonarchien gegen die legitime Regierung kämpft und die Bevölkerung terrorisiert, auf den passt kein anderer Begriff als Terrorist. Ich zweifle nicht daran, dass der Autor das ebenso sieht; die gewählte Formulierung trägt jedoch ungewollt dazu bei, den wahren Charakter dieser bewaffneten Banden zu verschleiern.

Ralph Petroff, per E-Mail