Der Verein Asyl in der Kirche Berlin warnte am Freitag in einer Erklärung vor weiteren Sammelabschiebungen nach Afghanistan:

Asyl in der Kirche Berlin e. V. ist äußerst besorgt über Berichte von bereits vollzogenen und weiterhin geplanten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. In unserer Beratungsstelle erleben wir täglich die zunehmende Besorgnis und Angst afghanischer Geflüchteter vor einer Rückschiebung nach Afghanistan, die Schutzlosigkeit bedeutet.

Wir begrüßen die Aussagen der letzten Tage von Berliner Koalitionspartnern, sich nicht an Abschiebungen nach Afghanistan zu beteiligen. Wir fordern den Berliner Senat jedoch auf, von den Möglichkeiten des Paragraphen 60 a Aufenthaltsgesetz Gebrauch zu machen und einen dreimonatigen Abschiebestopp für diesen Personenkreis anzuordnen. Damit würde sich der Senat den sechs Bundesländern anschließen, die bisher schon einen solchen Abschiebestopp verfügt haben.

Abschiebungen in Kriegsgebiete sind eine Verletzung der Genfer Flüchtlingskonvention sowie der Menschenrechtscharta. Sie widersprechen eindeutig den humanitären Werten, denen die Bundesrepublik verpflichtet ist.

Wir befinden uns in Übereinstimmung mit internationalen Organisationen wie dem UNHCR und Amnesty International, die feststellen, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan in letzter Zeit sogar noch verschlechtert hat, so dass es unter menschenrechtlichen Kriterien unverantwortlich ist, Geflüchtete in diese Situation abzuschieben und sie damit an Leib und Leben zu gefährden.

Wir widersprechen ausdrücklich der Behauptung des Bundesinnenministers, es gäbe sichere Zufluchtsorte in Afghanistan. Er war bisher nicht in der Lage, solche Zonen konkret zu benennen und die Sicherheit der Abgeschobenen zu garantieren.

Wir fordern die Koalitionspartner der Landesregierung auf, nun zu den in der Vergangenheit immer vertretenen humanitären Grundsätzen zu stehen und gemäß der von uns in Übereinstimmung mit dem »Berliner Bündnis gegen Abschiebungen nach Afghanistan« erhobenen Forderung einen entsprechenden Abschiebestopp anzuordnen.

Frank Tempel, stellvertretender Vorsitzender und drogenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Bundestag, äußerte sich am Freitag in einer Pressemitteilung zu den Plänen zur Einrichtung einer Cannabisagentur, die Schwerkranken den Zugang zu einer entsprechenden Therapie erleichtern soll:

Die geplanten Preise für Cannabis von 15 bis 25 Euro pro Gramm sind viel zu hoch. In Kanada sind es drei bis vier Euro. Dass in den Preisen die Anbaukosten enthalten sind, ist nachvollziehbar. Dass aber Patienten und Krankenkassen die Einrichtung der staatlichen Cannabisagentur über die hohen Preise mitfinanzieren, halte ich für bedenklich. Schließlich ist das eine rein staatliche Aufgabe. Ich wünsche mir, dass die Cannabisagentur den Cannabisbedarf großzügig plant. Die Anzahl an Patienten und die importierten Mengen Cannabis haben sich alleine im letzten Jahr trotz restriktiver Versorgung verdoppelt. Wenn Deutschland nun endlich Cannabis anbaut, müssen Lieferengpässe im Interesse der Patienten endgültig der Vergangenheit angehören.