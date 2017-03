Kieler Abschiebestopp als Vorbild

Der Bayerische Flüchtlingsrat demonstrierte am 22. Februar am Flughafen München gegen Abschiebungen Foto: Matthias Balk/dpa-Bildfunk

Die Landesflüchtlingsräte in Deutschland fordern ein dauerhaftes Bleiberecht für afghanische Asylsuchende. Der Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein, Martin Link, warf am Freitag in Kiel den Regierungsparteien vor, auf eine restriktive Politik zu setzen – verbunden mit der Hoffnung, damit bei der Bundestagswahl Stimmen zu gewinnen. Als jüngstes Beispiel nannten die Landesflüchtlingsräte und Pro Asyl auf ihrer Frühjahrstagung das kürzlich vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzespaket zur Ausweitung und Beschleunigung von Abschiebungen. »Das Gesetz zielt auf Internierung, Überwachung und Isolation von Menschen. Es befördert rassistische Stimmungen in der Bevölkerung«, erläuterte Link nach dem Treffen in Kiel. Damit setze der Bund »die Serie der flüchtlingsfeindlichen Rechtssetzungen seit 2014 fort, die mit der Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer begann«, hieß es in einer Erklärung. An die Landesregierungen richteten Pro Asyl und die Flüchtlingsräte den Appell, die Erweiterung dieser Liste um die Maghreb-Staaten am 10. März im Bundesrat scheitern zu lassen. Die Bundesregierung gieße mit dem Vorhaben rechte Forderungen in Gesetzesform, statt sich ihnen entgegenzustellen. Der dreimonatige Abschiebestopp, den Schleswig-Holstein Ende Februar im Alleingang beschlossen hatte, wurde auf dem Kieler Treffen ausdrücklich begrüßt: Damit widerspreche das Land der »inhumanen Abschiebepolitik« von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, betonte Link.

Immer wieder hätten Menschenrechtsorganisationen auf die desolate Situation in Algerien, Tunesien und Marokko hingewiesen: Üblich seien Folter, Verfolgung von Journalisten und Oppositionellen sowie Unterdrückung von homo- und bisexuellen sowie transgeschlechtlichen Personen. Ein am 13. Februar veröffentlichter Bericht von Amnesty International dokumentiere, dass in Tunesien Menschenrechtsverletzungen ein dramatisches Ausmaß angenommen haben. Es komme zu drastischen Übergriffen von Sicherheitskräften, willkürlichen Verhaftungen sowie zu Folter und Todesfällen in Haftanstalten.

Auf der Tagesordnung der Tagung der Flüchtlingsräte stand außerdem die bundesweite Kampagne »Schule für Alle!«. »Viele Kinder und Jugendliche werden weiterhin systematisch vom Bildungssystem ausgeschlossen«, sagte Marc Millies vom Flüchtlingrat Bremen. (dpa/AFP/jW)