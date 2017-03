Große Ouvertüre

In Beijing hat am Freitag die jährliche Tagung des chinesischen Volkskongresses begonnen. 5.000 Delegierte reisten dafür aus allen Landesteilen in die Hauptstadt Beijing. Am Sonntag startet die elftägige Plenar­tagung des Parlaments. Dieses wird aller Voraussicht nach den neuen Haushalt annehmen und weitere Weichen für die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft stellen. In der »Großen Halle des Volkes«, wo der Kongress stattfindet, probte am Freitag eine Militärkapelle (Foto) für die Eröffnungszeremonie. (jW)