»Hexenjagd« auf Sessions

»Jeff« Sessions, dessen Ehefrau Mary und Donald Trump am 9. Februar im Weißen Haus Foto: dpa/Pablo Martinez Monsivais

US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag empört über die »Hexenjagd« auf seinen Justizminister geäußert. Auf Twitter erklärte er, Jefferson »Jeff« Sessions sei »ein ehrlicher Mann«. Er habe »nichts Falsches gesagt«. Zwar hätte er »genauer antworten« können, aber etwaige Versäumnisse seien »offensichtlich keine Absicht« gewesen.

Sessions war unter Druck geraten, weil er während einer Befragung vor dem Kongress im Vorfeld seiner Bestätigung für das Ministeramt nicht erwähnte, dass er sich im vergangenen Jahr mit dem russischen Botschafter in Washington, Sergei Kisljak, getroffen hatte. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärte er aber, dass er die ihm gestellte Frage nach seinen Kontakten zu russischen Vertretern »ehrlich und korrekt« sowie nach seinem damaligen Verständnis beantwortet habe. Es sei darum gegangen, ob er an einem angeblichen Austausch von Informationen zwischen Mitarbeitern des Trump-Teams und russischen Vertretern während der Wahlkampagne beteiligt gewesen sei. In seinen Treffen mit Kisljak sei es jedoch nicht um den Wahlkampf gegangen. Er kündigte aber an, sich wegen Befangenheit aus Ermittlungen zu einem mutmaßlichen russischen Einmischungsversuch in die US-Präsidentschaftswahl herauszuhalten. Er könne nicht Teil einer Ermittlung zu einem Wahlkampf sein, an dem er selbst teilgenommen habe.

Der Justizminister gehört zum stramm rechten Flügel in Trumps Regierungsmannschaft. Vor 30 Jahren hatten Abgeordnete beider großer Parteien im US-Senat seine Nominierung als Bundesrichter abgelehnt, weil er mit rassistischen Äußerungen und Parolen gegen Bürgerrechtsgruppen aufgefallen war. Diese hatte er als »kommunistisch« und »unamerikanisch« attackiert. Das US-Portal Huffington Post wies zudem im Januar auf Sessions’ enge Beziehungen zum Onlineportal Breitbart News hin, das als Plattform der äußersten Rechten einen wichtigen Einfluss auf Trumps Wahlkampf ausübte. (AFP/dpa/jW)