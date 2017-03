Weiblicher Protest global

Näherin in Sai Dong nahe der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi: Auch in der Textilindustrie Vietnams arbeiten Frauen bis zu 18 Stunden täglich, der Lohn reicht nicht zum Leben Foto: Kham/Reuters

Die Idee zu einem globalen Streiktag am 8. März entstand Ende vergangenen Jahres in Argentinien und in Polen. Auf einer Großdemonstration anlässlich des »Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen« am 26. November in Rom wurde sie begeistert aufgegriffen. Gründe für lauten Protest und Arbeitsniederlegungen gibt es mehr als genug. In Lateinamerika gingen im Herbst Hunderttausende auf die Straße, weil brutale Gewalttaten gegen Mädchen und Frauen immer erschreckendere Ausmaße annehmen – und die Täter sehr häufig keinerlei Strafverfolgung zu befürchten haben. Und in Polen wehren sich derzeit viele Frauen gegen die Verschärfung der bereits jetzt für europäische Verhältnisse extrem rigiden Abtreibungsgesetze und damit gegen die weitere Einschränkung ihres Selbstbestimmungsrechts.

Die internationale Entwicklungsorganisation Oxfam machte derweil mit einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht auf die extreme wirtschaftliche Benachteiligung der Frauen aufmerksam. Auch dagegen wollen sich viele mit ihren Aktionen am 8. März wehren. Dem Report zufolge tragen Frauen weltweit stark zum Wohlstand bei, ohne selbst nennenswert davon zu profitieren. Die Analyse unter dem Titel »An economy that works for women« (»Eine Wirtschaft, die Frauen dient«) belege eine »skandalöse Gerechtigkeitslücke zwischen den Geschlechtern«, teilte Oxfam am Donnerstag mit. So werde die Mehrzahl der unterbezahlten und prekären Jobs von Frauen verrichtet. Zum Beispiel schuften Frauen in der Textilindustrie in Myanmar und Vietnam laut Bericht bis zu 18 Stunden täglich – und dennoch reicht ihr Lohn nicht, um sich und ihre Familien davon zu ernähren. Der Profit ihrer Arbeit gehe »an Milliardäre wie Zara-Besitzer Amancio Ortega oder H&M-Besitzer Stefan Persson, die zu den reichsten Männern der Welt gehören«.

Zudem leisten Frauen den Großteil der unbezahlten Pflegearbeit, auch darauf weist der Oxfam-Report hin. Deren volkswirtschaftlichen Nutzen beziffert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf zehn Billionen US-Dollar pro Jahr. Das entspricht in etwa den Bruttoinlandsprodukten Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Kanadas zusammen. Weiter werden Frauen laut Bericht in puncto Organisation und Mitbestimmung systematisch benachteiligt. Zugleich sei es für sie durch die Doppelbelastung von Hausarbeit und oftmals prekären Arbeitsverhältnissen schwerer, schlagkräftige Interessenvertretungen zu gründen.

Anlässlich des Frauentages forderte Oxfam neben menschenwürdigen Löhnen und Arbeitsbedingungen für alle Investitionen in Gesundheits- und Betreuungssysteme, »die die Notwendigkeit unbezahlter Pflegearbeit reduzieren und zugleich zur Anerkennung und Neuverteilung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe beitragen«. Zudem müssten Fraueninitiativen, die für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen, weltweit unterstützt werden.

In der Bundesrepublik werden am 8. März in vielen Städten Frauendemonstrationen stattfinden. In Berlin wird er bereits zum vierten Mal als »Frauen*kampftag« begangen. Und in Leipzig ruft das neu gegründete Bündnis »Feministische Kämpfe in die Offensive« auf, am 11. März für Frauenrechte auf die Straße zu gehen und sich dem »antifeministischen Rechtsruck entschieden, solidarisch und laut entgegenzustellen«.