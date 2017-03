Nachschlag: Geänderte Tonlage

Protestaktion der Gewerkschaft PAME Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters

Wer war denn da in der »Tagesschau«-Redaktion am Drücker? Sind die Zeiten des Griechenlandbashings etwa vorbei? In der Hauptnachrichtensendung kündigte Judith Rakers den Beitrag über die Verhandlungen der griechischen Regierung zu weiteren Finanzhilfen zwar mit altbekanntem Vokabular à la »Sparpolitik der EU« an. Wer aber das erste Wort im Einspieler hat, das sind die lautstark protestierenden Anhänger der kommunistischen Gewerkschaft PAME. Kirriakos Perrakis sagt, dass die Syriza-Regierung »unsere Löhne weiter drücken« will, auf 400 bis 500 Euro pro Monat. »Wer soll denn davon leben können«, fragt er. Alexis Tsipras meldet sich zwischendurch und bekundet butterweich, dass die EU keine Zukunft habe, wenn sie weiter soziale Standards untergrabe. Es wird sich zeigen, ob die deutschen Medien bis zum entscheidenden EU-Gipfel in drei Wochen bezüglich Griechenland wieder auf üble Nachrede schwenken, um die Austeritätspolitik zu legitimieren. (mme)