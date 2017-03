Foto der Woche

Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Im mexikanischen Ciudad Juárez, das durch eine Grenzmauer von den USA getrennt werden soll, haben Aktivisten am Sonntag mit einer Kunstaktion gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert. Dieser hatte wiederholt erklärt, Hunderttausende Menschen ohne offizielle Aufenthaltsgenehmigung abschieben zu wollen. Zudem plant er die Errichtung einer großen Mauer, um die Grenze zwischen beiden Ländern vollständig abzuriegeln. Die Kosten dafür will er Mexiko in Rechnung stellen. Immer wieder sterben Menschen bei dem Versuch, in die USA zu gelangen. Viele verdursten dabei in der Wüste. Zudem machen private »Bürgerwehren« im Grenzgebiet Jagd auf Migranten. (jW)