Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma solidarisierte sich am Donnerstag mit Journalisten, die Repressionen erleiden, nur weil die Ergebnisse ihrer Recherchen für andere unangenehm sind. Der Vorsitzende Romani Rose schrieb dazu einen Brief an den türkischen Botschafter in der BRD. Darin heißt es unter anderem:

Als Repräsentant einer Minderheit, die von den Nazis aus rassischen Gründen ausgebürgert, verfolgt und systematisch ermordet wurde, fand ich es immer sehr beeindruckend, wie die Türkei vor dem Naziregime flüchtenden Juden, Sinti und Roma und Oppositionellen Zuflucht geboten hatte. Menschen, die in Deutschland willkürlich aufgrund ihrer Abstammung ausgelöscht werden sollten, waren in der Türkei willkommen. Leider wird dieses positive Bild zunehmend von den Nachrichten, die eklatante Menschenrechts- und Rechtsstaatsverstöße durch die türkischen Behörden vermelden, überlagert. Seit längerem verfolge ich die politischen Entwicklungen in der Türkei mit großer Sorge. Auch wenn man sich die Zahl der verhafteten Journalisten in der Türkei vor Augen führt, bietet sich ein erschreckendes Bild.

Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag und Mitglied der deutsch-ägyptischen Parlamentariergruppe, erklärte am Donnerstag anlässlich des Besuchs der Bundeskanzlerin in dem Land:

Frau Merkel hat aus dem sogenannten Erdogan-Deal nichts gelernt. Im Gegenteil, dieser gilt als Blaupause für weitere Flüchtlingsabkommen. Nun begibt sich die Kanzlerin in Kairo erneut in die Abhängigkeit eines Regimes, das als Bollwerk gegen die vor Elend und Krieg fliehenden Menschen missbraucht werden soll – das ist verwerflich und menschenverachtend.

Nachdem sich Tunesien erfolgreich gewehrt hat, sollen nun sogenannte Rückführungszentren, also Internierungslager für Flüchtlinge, in Ägypten installiert werden. Dies ist inakzeptabel und lässt sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention als auch die Menschenrechtssituation in Ägypten völlig außer acht. Wirtschaftspolitiker der CDU werfen Nebelkerzen, wenn sie die Ägypten-Reise Merkels mit Entwicklungspolitik für die Region begründen. Viele Flüchtlinge stammen aus dem afrikanischen Binnenland oder den Krisenregionen Nordafrikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens. Nur eine konsequente Friedens-, verbunden mit einer die Entwicklung fördernden Handelspolitik, wird die Fluchtursachen bekämpfen. Deshalb fordern wir, deutsche Rüstungsexporte in diese Krisenregion endlich zu stoppen.

Für eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung wäre die Neuausrichtung der EU-Handelsbeziehungen mit Nordafrika notwendig, das hieße, ein einseitiger erleichterter Zugang für nordafrikanische Waren nach Europa. Zudem könnte Deutschland Jugendlichen aus den nordafrikanischen Ländern eine Ausbildung in diesem Bereich anbieten, anstatt diese nur blindwütig abzuschieben, denn gerade Ägypten und Tunesien leiden unter extrem hoher Jugendarbeitslosigkeit. Die Ägypten-Reise von Merkel folgt alleine dem Credo der großen Koalition, das Flüchtlingsabwehr vor nachhaltige politische und wirtschaftliche Lösungen stellt.