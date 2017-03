»Der KSV stellt in erster Linie soziale Anträge«

An Österreichs Universitäten wird im Mai wieder gewählt: Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, ÖH, muss neu besetzt werden. Seit 2015 sitzen Sie als Kommunistin in dem Studiparlament, können also Auskunft darüber erteilen, welche Politik dort betrieben wird. Erklären Sie aber zunächst bitte, um was für ein Gremium es sich handelt.

Die ÖH – in meinem Fall die Bundes-ÖH – entspricht in etwa einem Parlament der Studierenden. Hier sind etliche Fraktionen vertreten, darunter wirtschaftsliberale und konservative. Ein Mandat hat auch der KSV, also der Kommunistische StudentInnenverband. Alle zwei Monate kommt man zu einer Sitzung zusammen, jeweils an einer anderen Universität. Von der ÖH muss man die sogenannten Referate unterscheiden, die ausführende Organe sind. In ihnen dominiert eine – ich sage das bewusst in Anführungszeichen – »linke« Koalition, in der Grüne und Sozialdemokraten sind, an denen aber auch Fachschaftslisten teilnehmen.

Welche Themen werden in den Versammlungen besprochen?

Das hängt von den Anträgen ab. Die Fraktion GRAS – das steht für Grüne und Alternative Studenten und Studentinnen – bringt meist Anträge ein, bei denen es um die Themen Gender oder Antisexismus geht, oft auch solche, die sich mit Antirassismus beschäftigen.

Wir mussten aber auch bereits über das Onlinesystem Liquid Democracy in der ÖH sprechen. Es sollte etwa eine Onlineplattform geschaffen werden, in der Studenten schreiben können, was sie von der ÖH wollen. Das hätte angeblich die Demokratie hier stärken sollen. Aber gerade ein solcher Vorschlag entspricht einfach nicht den Bedürfnissen der Studierenden. Und mehr Demokratie würde eine Onlineplattform auch nicht bringen: In ihr werden sich nämlich die tummeln, die am meisten Zeit haben.

Welche Akzente setzen Sie in der ÖH?

Der KSV stellt in erster Linie Anträge, die die soziale Lage der Studierenden angehen, aber auch solche zur allgemeinen Politik. Wir haben etwa eingebracht, dass sich die ÖH bei Verhandlungen der Gewerkschaften über Kollektivverträge (Tarifverträge, jW) solidarisch zeigen soll. Ein anderer Antrag zielte darauf ab, dass sich die ÖH zur Senkung der Familienbeihilfe äußert. Die kommt Studierenden zugute – zumindest, wenn sie eine gewisse Studiendauer und ein bestimmtes Alter nicht überschreiten. Doch die Leistungen der Familienbeihilfe werden immer geringer, denn Unternehmen, die zu ihrer Finanzierung herangezogen werden, müssen immer weniger zahlen.

Solidaritätsbotschaften schreiben oder Stellungnahmen abgeben – das ist doch sehr wenig praktisch. Wird in der Studentenvertretung nicht darüber gesprochen, wie man die Lage der Hochschüler direkt bessern kann?

Es gab ein Projekt, mit dem die Situation der Doktoranden hätte untersucht werden sollen. Umgesetzt wurde es aber nicht. Angeblich, weil die Arbeiterkammer (gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten, jW), mit der das Projekt gemeinsam hätte gestemmt werden sollen, sich doch nicht bereit erklärte, bei dessen Finanzierung zu helfen.

Die Situation der Doktoranden zu betrachten wäre aber tatsächlich notwendig. Nicht alle, aber viele von ihnen werden für ihre wissenschaftliche Arbeit bezahlt. Doch seit 2002 sind die Universitäten »autonom«, was heißt, dass sie sich selbst um die Beschaffung von Geldern kümmern müssen. Diese »Autonomie« muss weg. Denn sie hat sich auch auf die Bezahlung der Doktoranden ausgewirkt. Die muss nun mühsam aus verschiedenen Projekttöpfen finanziert werden.

Aber das Projekt wird nicht angegangen. Gerät die Situation der Studenten in der ÖH zu sehr aus dem Blick?

Das würde ich so sehen. Und deswegen wollen wir die Lebensrealitäten der Studierenden in den Mittelpunkt stellen. Wie man das macht, hat der KSV in Graz gezeigt. An der dortigen Hochschule hat er in der ÖH die Arbeitsgruppe für Soziales betreut. Er hat dann dafür gesorgt, dass das Essen in der Mensa günstiger wurde. Da wo der KSV tatsächlich in der Situation ist, etwas zu ändern, verbessert er die Situation dann auch.