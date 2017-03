London oder Brüssel

Die Nordiren haben am Donnerstag zum zweiten Mal binnen zehn Monaten ein neues Parlament gewählt. Erforderlich wurde die Neuwahl durch den Rücktritt des bisherigen Vizeregierungschefs Martin McGuinness (Sinn Féin). Die Auszählung der Stimmen soll erst am Freitag beginnen, Ergebnisse werden am Samstag erwartet. In Nordirland gibt es Befürchtungen, dass nach einem EU-Austritt Großbritanniens die Grenze zwischen Irland und Nordirland geschlossen wird. Die probritische Democratic Unionist Party (DUP) ist für den »Brexit«, die Sinn Fein dagegen. (AFP/jW)