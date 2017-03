Pferdestärken auf Eis

Wenig mediale Zuwendung: Karlotta Hampe und Islandpferd Manatindur am Sonntag bei der EM Foto: Christina Sabrowsky/dpa-Bildfunk

Es gibt ein sportliches Leben neben dem Fußball. Der Berliner Bezirk Wilmersdorf liefert dafür in diesen Tagen schlagende Beweise. In dem Stadtteil mit dem verblass­ten Glanz besserer Zeiten wurden am vergangenen Wochenende Europameister ermittelt, am kommenden folgen nun gar WM-Läufe. Die Disziplinen stehen in Sachen Medienzuwendung nicht eben in der ersten Reihe. Beim Kontinentalchampionat handelte es sich um das der Islandpferde auf Eis mit dem schönen Namen »Icehorse 2017«. Bei den WM-Läufen geht es nun um ein paar Pferdestärken mehr, nämlich um Eisspeedway – anberaumt sind die Rennen sieben und acht in der globalen Bestenermittlung auf Zweirädern mit Spikes.

In erstgenannter Sportart gaben etwas überraschend nicht die Isländer, sondern die Deutschen den Ton an und gewannen alle fünf Wettbewerbe. Auf dem Programm standen »Eistölt T1«, »Eistölt T 23«, »Eisviergang«, »Eisfünfgang« und »Eisspeedpass«. Entscheidend waren dabei die Gangarten der Vierbeiner, die eben – wie in der Pressemitteilung zu erfahren war – »neben Schritt, Trab und Galopp auch die Gangarten Tölt und Pass beherrschen«, und dies mit »Ausdruck, Taktklarheit und Dynamik«. Mehr als 100 Teilnehmer waren am Start. Die Zuschauerzahlen waren vierstellig. Besonders tat sich Lisa Draht aus Neubrandenburg hervor, die gleich dreimal gewann.

Der gebotene Sport war rasant und spannend, die massig wirkenden Islandpferde bewegten sich auf der spiegelglatten 400-Meter-Eisbahn mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit und eigener Eleganz. Sie waren mit einem speziell für diesen Sport entwickelten, Spikes ähnlichen Hufbeschlag (Eisnägel und Stollen) versehen, was für eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Zweirädern sorgt, die in den kommenden Tagen auf Eis aufheulen werden. Anders als beim »Gangreiten« gilt dabei freilich nur eine Devise: mit Vollgas in Superschräglage in die Kurven und die Konkurrenz möglichst von vorn beherrschen, denn Überholen ist alles andere als ein Kinderspiel.

Das extravagante Islandpferdereiten schickt sich an, zur festen Größe im Berliner Sportkalender zu werden. 2013 hatte im Pferdesportpark Karlshorst die WM stattgefunden (ohne Eis), im August 2019 wird das globale Championat erneut an dieser Stelle ausgetragen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Noch deutlich länger ist die Geschichte der Eisspeedway-Rennen im Horst-Dohm-Stadion Wilmersdorf. Zum 44. Mal findet die Bestenermittlung am Wochenende an diesem Ort statt.

Vorab wird heute schon mal der Deutsche Meister ermittelt, am Freitag können sich die Fans beim Training und im Fahrerlager den süchtig machenden Benzingeruch um die Nase wehen lassen, am Samstag und Sonntag folgen mit den Grand-Prix-Rennen sieben und acht der WM-Serie die Highlights. Sollten die Sieger nicht aus Russland kommen, wäre das ein mittelschweres Wunder. In der WM-Wertung führen derzeit mit Dmitri Koltakov, Igor Kononov und Dmitri Khomitsevich drei »aus dem Lande Väterchen Frosts« (Pressemitteilung des Veranstalters). Bester Deutscher ist der Bayer Günther Bauer auf Rang acht, Max Niedermaier vom Berliner Team Eisspeedway-Union ist Elfter, Hans Weber als dritter deutscher WM-Permanentstarter (andere kommen nur per Wild Card ins Feld) auf Position 16 notiert.