Seit Jahrzehnten obdachlos: »Der Mann unter der Brücke« Foto: WDR

Das Erdzeitalter des Menschen

Wir haben es geschafft: Sie ist uns untertan. Kaum sind 250 Jahre seit Erfindung der Dampfmaschine vergangen, geht alles vor die Hunde. Anders gesagt: Ein Erdzeitalter geht zu Ende, das sogenannte Holozän. An seine Stelle tritt etwas Neues: das Anthropozän. Ein Zeitalter, in dem der Mensch die Erde stärker verändert als alle natürlichen Prozesse. Dieser Tatsache müssen sich die Menschen nun stellen. Sie dürfen nicht länger leugnen, dass ihr Handeln Einfluss auf zukünftiges Leben auf der Erde hat. Aber, Freunde: Das Autos stehen lassen oder abschaffen wird nicht reichen.

3sat, 20.15

Der Tag, an dem die Erde stillstand

Ein überlanges Wort zum Sonntag, meinten manche zu diesem SF-Abenteuer. Aber ein Film mit Keanu Reeves und Jon Hamm kann nie ganz schlecht sein. USA/CDN 2008. Regie: Scott Derrickson.

Vox, 20.15

The Company Men – Gewinn ist nicht alles

Neu beginnen, Teil eins: Bobby verliert seine Anstellung in einem großen Konzern. Das führt dazu, dass er sich seinen gehobenen Lebensstil nicht mehr leisten kann. Er fühlt sich gedemütigt, findet keine neue Stelle und nimmt schließlich einen Aushilfsjob als Zimmermann bei seinem Schwager an. Auch der Manager Gene wird entlassen. Er ist zwar beinahe 60 Jahre alt, will sich aber nicht zum alten Eisen zählen lassen. Mit Ben Affleck (Bobby Walker), Tommy Lee Jones (Gene McClary), Chris Cooper (Phil Woodward), Kevin Costner (Jack Dolan). GB/USA 2010. Regie: John Wells.

RBB, 22.45

Der Mann unter der Brücke

Neu beginnen, Teil zwei: Wolfgang K. war seit Jahrzehnten obdachlos. Der ehemalige Montageschreiner geriet nach Scheidung, Krankheit und Jobverlust in eine Lebenskrise, er lebte in Köln unter einer der großen Autobahnbrücken. Doch jetzt kann er das Leben auf der Straße nicht mehr aushalten, er möchte in eine kleine Wohnung ziehen. Seine Betreuer von der Obdachlosenhilfe helfen ihm bei der Suche, schließlich findet er eine kleine Bleibe. Aber kann jemand wie er überhaupt in einem Raum, bei geschlossenen Fenstern und Türen schlafen? Und vor allem: Findet er wieder Anschluss und Selbstsicherheit? Oder überfordert ihn die Rückkehr in ein geregeltes Leben? Der Autor hat den Obdachlosen über mehrere Jahre bei seiner Suche nach einem Neubeginn begleitet.

WDR, 23.25