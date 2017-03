Alles für die Achterbahn

Am liebsten wären wir doch alle wilde Mäuse: Georg Friedrich (li.) und Josef Hader Foto: Ioan Gavril / Majestic

Hader muss weg!« So nannte Josef Hader sein letztes Kabarettprogramm. Schon der Titel machte deutlich, dass dieses Genre für das österreichische Multitalent mittlerweile zu eng geworden ist. Dieses Programm war dann auch eher als Kammerspiel angelegt.

Hader sieht sich mehr und mehr als Schauspieler und Drehbuchautor, seitdem er sich 2000 an den Verfilmungen der Brenner-Krimis des Schriftstellers Wolf Haas beteiligte, in denen er mit allem Grant die Hauptrolle des nihilistischen Expolizisten und Ermittlers Simon Brenner verkörperte. Allgemeines Kritikerlob erhielt Hader dann 2016 für seine Rolle als Stefan Zweig in Maria Schraders »Vor der Morgenröte«. Und jetzt spielt er in seinem eigenen Film »Wilde Maus« die Hauptrolle, es ist sein erster als Regisseur. In Deutschland läuft der Film nächste Woche an, in Österreich wird er schon seit dem 17. Februar gezeigt.

Hader mimt in dieser Tragikomödie den egozentrischen Musikredakteur Georg, der für seine unbarmherzigen bis vernichtenden Kritiken bekannt ist. Nach seiner überraschenden Entlassung geht ihm diese Fähigkeit zum Zynismus peu á peu verloren. Er verliert auch die Kontrolle über sein Leben. Denn das war sein Beruf. Sonst hat er nicht viel zu bieten. Nur den Hass auf seinen ehemaligen Chefredakteur Waller (Jörg Hartmann), der ihn und seine Stelle einfach eingespart hat.

In die Wut auf Waller steigert sich Georg ordentlich rein. Erst kommen die Beleidigungen, dann wird das Auto zerkratzt, schließlich kauft sich Georg eine Schusswaffe. Eine andere, zivilisiertere Form zu finden mit seiner Empörung umzugehen, dazu ist der emotional abgestumpfte Journalist nicht fähig.

Je heftiger sein Rachefeldzug wird, desto mehr zerbröselt seine Beziehung zu seiner pedantischen Frau Johanna (Pia Hierzegger), die als Therapeutin arbeitet, das aber langweilig findet und unbedingt ein Kind von Georg will. Seinen Rauswurf hat er ihr verschwiegen, während sie ihn bei der Arbeit wähnt, läuft er im Wiener Prater rum. Ein Ort, der nicht nur als Touristenattraktion, sondern auch als Ballungszentrum gescheiterter Persönlichkeiten gilt.

Dort trifft er auf seinen ehemaligen Mitschüler Erich (wieder mal herrlich proletenhaft: Georg Friedrich), der sein Geld mit diversen Nebenjobs im Prater verdient. Zwischen den beiden entwickelt sich eine etwas krude, aber ehrliche Freundschaft, die dazu führt, dass Erich von Georg Geld geliehen bekommt, damit er sein eigenes Fahrgeschäft aufmachen kann. Gemeinsam verbringt das ungleiche Gespann seine Abende mit der Wiederherstellung einer alten Achterbahn, die den Namen »Wilde Maus« trägt.

Unterdessen versucht auch Johanna ihr Leben zu verändern. Hierzu benötigt sie viel Alkohol. Ein Krampf ist es trotzdem. Kurz gesagt: die beiden Hauptcharaktere zu mögen fällt durchaus schwer. Das im Zuschauer überhaupt Empathie für sie entstehen kann, ist dem tollen Spiel von Hader und Hierzegger zu verdanken.

Im Laufe des Films nimmt die Handlung immer absurdere Züge an. Es gibt einen der skurrilsten Selbstmordversuche der jüngeren Filmgeschichte zu bestaunen, aber auch einen japanischen Sushi-Koch beim Durchdrehen zu bewundern.

Wie in Haders legendären Bühnenprogrammen wird der Wahnsinn, die Absurdität in das vermeintlich Normale so lange eingeträufelt, bis beim Betrachter die Grenzen verschwimmen. Wenn also der Job zum Leben wird, was passiert dann mit dem Leben? Haders Antwort ist düster. Aber auch lustig. Und stellenweise blitzt sogar etwas auf, das man Optimismus nennen könnte.