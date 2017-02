Besser den Mund aufmachen

Veräppeln hilft nicht immer, aber manchmal: Der Karnevalswagen »Wutzwergenaufstand« am 21. Februar in Mainz Foto: Andreas Arnold/dpa

Der AfD im Bundestagswahlkampf Paroli bieten – das klingt einfach, ist es aber nicht unbedingt. Bloßes Ignorieren jener Menschen, die »unbequeme« Fragen zur Flüchtlingsaufnahme formulieren, sich teils auch mit platten rechtspopulistischen Ansichten zu Wort melden, ist wenig sinnvoll. Sie als Hohlköpfe abzutun, spielt einzig jenen reaktionären Kräften weiter in die Hände, die ein politisch rückständiges Gesellschaftsklima etablieren wollen. Darüber waren sich die 24 Teilnehmer der StammtischkämpferInnen-Ausbildung im Naturfreundehaus in Frankfurt am Main in Niederrad am Sonntag schnell einig. Viele stimmten zu, als eine Kollegin der Gewerkschaft IG Metall sagte, sie könne kaum glauben, dass ein Faible für autoritäre Lösungen, wie das Dichtmachen der Grenzen für Kriegsflüchtlinge und Asylsuchende, nach den Erfahrungen des deutschen Faschismus hierzulande wieder gesellschaftsfähig wird. Schlimmer noch, diese Auffassung halte mitunter sogar in gewerkschaftlichen Kreisen Einzug.

Am Zuspruch für »einfache«, nationalistische und fremdenfeindliche Lösungen werde sich vermutlich so schnell nichts ändern. Selbst dann nicht, wenn das als »Schulz-Effekt« bezeichnete Umfragehoch der SPD nach der Kür ihres Kanzlerkandidaten weiter anhalten oder die AfD aufgrund interner Zerstrittenheit obsolet werden sollte. Dann werde die CSU deren Programmatik übernehmen, der Rechtsruck nicht gestoppt und die Gesellschaft weiter gespalten. Dem müssten außerparlamentarische Kräfte entgegenwirken.

Genau das hat die bundesweite Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus – Werde StammtischkämpferIn« vor, initiiert von linken und antifaschistischen Organisationen wie den Naturfreunden, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), IG Metall- und ver.di-Gliederungen. »Wir alle kennen das: In der Diskussion mit dem Arbeitskollegen, der Tante oder beim Grillen mit dem Sportverein fallen Sprüche, die uns die Sprache verschlagen. Später ärgern wir uns: Hätten wir besser den Mund aufgemacht und widersprochen«, beschreibt Günter Deister vom Vorstand der Frankfurter Naturfreunde die Ausgangsposition.

Es geht um Rollenspiele im vertrauten Kreis, um zu üben, wie da einzugreifen ist. Ziel der Kampagne ist, 10.000 Aktive bis zur Bundestagswahl am 24. September 2017 für derartige Stammtischdiskussionen auszubilden, ehrenamtliche Teamer zu gewinnen. Sich einzumischen sei wichtig, außerdem nicht weiter hinzunehmen, dass rassistische und frauenfeindliche Parolen verbreitet werden, so Dieter Bahndorf von der VVN-BdA. Er ist ein ehemaliger Teilnehmer, der seine Kenntnisse nun an andere weiter vermittelt.

Wenig hilfreich sei es, auf Sympathisanten rechter Ideologie an Stammtischen, der Supermarktkasse, im Kollegen- oder Bekanntenkreis mit altbekannten linken Floskeln einzureden, befand er. Deren Argumente seien dann zwar zunächst vom Tisch, blieben aber leider in den Köpfen verankert, meinte auch eine Teilnehmerin.

Wie also auf die wiederholte Behauptung reagieren, Flüchtlinge erhielten alles, Deutsche aber nichts: Sozialleistungen, Arbeitsplätze, erschwingliche Wohnungen, etc.? Häufig werde pauschalisiert, mitunter aber verberge sich ein konkretes Erlebnis dahinter, so Bahndorf. Durch gezieltes Nachfragen »Wie kommen Sie denn darauf?« könne letzteres vom Allgemeinplatz getrennt werden, schlägt er vor. Wichtig sei der Hinweis, dass Flüchtlinge als Sündenbock missbraucht würden – für Probleme, die durch profitgierige »Arbeitgeber«, Immobilieneigentümer oder eine sozial ungerechte Gesetzgebung der Bundesregierung entstehen.

Mit Rollenspielen wurde einstudiert, wie auf nationalistische Sprüche reagiert werden kann. Im Anschluss berichteten Teilnehmer, die zu Übungszwecken rechte Positionen vertreten sollten, es falle erschreckend leicht, Unfug zu behaupten oder infame Lügen in die Welt zu setzen: Etwa dass eine »Flüchtlingsschwemme« deutsche Kultur zerstöre oder in Hamburg mehr Moscheen als christliche Kirchen existierten. Schwierig sei dagegen herauszufinden, aus welchen Quellen die Gerüchte stammen und wieso sie unkritisch aufgenommen werden.

Ein Teilnehmer berichtete, er habe sich einen ganzen Tag über sein Schweigen geärgert, nachdem an einer Bushaltestelle ein Typ vorbeigegangen sei und zwei Frauen als »Scheißausländer« beleidigt habe. Die Solidarität gebiete, zumindest empört zu fragen: »Warum sagen Sie sowas?« Andere dort Wartende hätten sich womöglich angeschlossen: »Genau, was soll das?«

Auch das Durchspielen eines real erlebten »Schlüsselerlebnisses« einer weiteren Stammtischkämpferin verdeutlichte: In solchen Situationen in Schockstarre zu verharren, kann fatal enden. Beim Kaffeekränzchen in akademischen Kreisen habe sie feststellen müssen: Auch wer sein Kind in die Waldorfschule bringt, sei vor Rassismus nicht gefeit. Beim Treffen einer Sonderpädagogin, einiger Musiker und einer Musikprofessorin habe letztere zu ihrem Entsetzen einfach so dahin gesagt, sie könne »Türken nicht ausstehen«. Da es niemand kritisiert habe, sei die Situation weiter eskaliert; andere hätten sich verächtlich über Roma geäußert. Im Spiel wurde die Möglichkeit eines anderen Verlaufs aufgezeigt: Hätte sie gleich bei der ersten Äußerung nachgefragt, wieso die Professorin so etwas überhaupt sage, wäre diese womöglich zurückgewichen: »So war es nicht gemeint«. Andere hätten sich dann eventuell nicht zu weiteren Platitüden ermutigt gefühlt. Fazit des Workshops: Im solidarischen Umfeld des Naturfreundehauses, wo alle sich duzen, lässt sich die Auseinandersetzung gut üben. Und: »Um gegen rechts zu kämpfen«, helfe nur, »links stark zu machen«.